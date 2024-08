La sua drammatica situazione fa discutere: ha il collo spezzato

Drammatica situazione tra giraffe alimenta una discussione tra esperti e chi la scopre per la prima volta: una di loro ha il collo spezzato.

Un curioso episodio si è verificato di recente in Sudafrica sotto gli occhi di esperti ed appassionati. Quanto entrambi hanno avuto modo di osservare dal vivo il drammatico episodio quest’ultimo avrebbe innescato un’interessante discussione sulla questione. Nonostante si tratti di un comportamento, in realtà, piuttosto frequente tra due mammiferi dal collo lungo, l’aneddoto ha generato una spaccatura tra le opinioni dei presenti. Tutto ha avuto inizio durante un safari. Ossia quando una coppia di giraffe si è confrontata attraverso un vivace combattimento. Lo scontro, però, è terminato con disastrose conseguenze per una delle due.

Una delle due giraffe ha il collo spezzato, è la prima volta che accade

Durante l’escursione naturalistica pare che tutti coloro che si erano ritrovati dapprima ad assistere, per la prima volta, a un simile scontro tra mammiferi avrebbero infine reso esplicito il loro desiderio di denunciare l’accaduto.

Assistendo allo scontro e reputandolo pericoloso, gli appassionati erano desiderosi di salvaguardare il benessere di uno dei 2 animali. E. in particolare, del più debole. Quest’ultimo, infatti, era rimasto gravemente debilitato in seguito al “combattimento”.

Tale denuncia, però, oltre a rischiare di attirare in quei luoghi i bracconieri che ogni giorno cercano di scoprire l’esatta posizione degli animali nel corso delle escursioni, non avrebbe aiutato a migliorare le condizioni di salute della giraffa infortunata. In seguito alla collocazione tra i due animali i presenti hanno potuto notare un evidentemente cambiamento nella conformazione del collo di una delle due giraffe. Il collo di quest’ultima era rotto.

“Necking” tra giraffe, le conseguenze di questo scontro

Quanto registrato presso il Parco Nazionale di Kruger, in Sudafrica, avrebbe infine dato modo di spiegare meglio questo assiduo fenomeno tra le giraffe. Il collo di una delle due era inclinato irrimediabilmente eppure, nonostante vi fosse chi si ostinasse a gridare al pericolo, gli esperti hanno specificato che – nonostante in natura simil incidenti di percorso si verificano con estrema rarità – tutte le giraffe hanno quest’abitudine di “combattere”. O, per meglio dire utilizzando un termine appositamente scelto per definire questo scontro, di fare “necking” utilizzando il loro collo.

Rispetto alla curiosità suscitata dalla recente scoperta della prima giraffa senza macchie, quest’ultimo episodio avrebbe donato una prospettiva più ampia sui tipici comportamenti che le giraffe assumono quando desiderano dominare un loro simile oppure – nel caso degli esemplari di maschio adulto – lì alimentare simili conflitti per ragioni riproduttive.

Un virale video pubblicato dal canale YouTube “African Bush Camps” mostra – nei dettagli – questo frequente tipo di colluttazione tra giraffe. La coppia di giraffe qui immortalate pratica “necking” in diretta dalla Riserva Naturale del Sudafrica. Si presume, nonostante le preoccupazioni finora emersa, che la giraffa infortunata possa riuscire a sopravvivere in natura seppur con alcune difficoltà.