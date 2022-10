Un piccolo gatto ha dovuto confrontarsi con un difficile destino, ma la sua determinazione guiderà Nuggie verso un futuro più luminoso.

La storia del piccolo gattino di Detroit ha il potere di far ben sperare a chi ha dovuto confrontarsi con situazioni drammatiche. Rimasto da solo a vagare per i sobborghi della città statunitense del Michigan, Nuggie non si è persa d’animo. E, nonostante la sua piccola statura, ha trovato il modo di farsi notare dagli abitanti della zona.

Nuggie, il piccolo gatto rimane solo: la sua determinazione cambia tutto

In seguito ad alcuni escamotage, probabilmente geniali – per il gattino – ma che non avrebbero apportato nessun evidente risultato, Nuggie ha infine trovato un luogo e che l’avrebbe indotta a credere in un futuro migliore. E, soprattutto, nel quale non sarebbe stata più sola. Giunta di fronte a un’abitazione di un residente della zona si è letteralmente appesa alla grate della sua finestra come fosse, quasi, una forma di protesta.

L’uomo, che si trovava all’interno dell’abitazione, ha ben presto notato la presenza di Nuggie sul suo davanzale, e – spaventandosi per la sua incolumità – ha deciso di contattare telefonicamente la comunità della zona per garantire la salvaguardia del quattro zampe. Nuggie sarebbe poi risultata preda di un’acuta infezione respiratoria.

I soccorsi sono giunti lì entro un’ora e hanno recuperato l’esile gattina indifesa evitandole di scontrarsi ancora con i pericoli della strada e impartendole le cure necessarie. Qualche ora più tardi la notizia della sua pronta adozione è stato resa pubblica in rete. Jennifer, una giovane volontaria si è subito innamorata di Nuggie e ha deciso di portarla a casa con sé.

Il post è stato condiviso su Facebook – nel pomeriggio dello scorso 6 settembre – dalla pagina ufficiale di “Detroit Community Cat Rescue“. Si tratta di una nota associazione locale che si occupa del recupero di gatti abbandonati o randagi in difficoltà. La comunità di Detroit è molto attiva sull’argomento, e lo si evince facilmente dalle loro pubblicazioni giornaliere.

La gioia di chi ha avuto modo di conoscere il piccolo Nuggie – in questi mesi – si dimostra illimitata dai commenti. Ove si scorge – infatti – un importante quantitativo di emoticon a forma di cuore di fronte al temperamento resiliente, dolce ma determinato, del micio ora pronto a iniziare un nuovo ridente capitolo della sua esistenza.