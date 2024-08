La sua casa gli mancava troppo la cerca su Maps e nota qualcosa che lo lascia senza fiato

Sarà capitato a tutti o quasi di sentire la nostalgia di una vecchia casa nel quale si è abitato da bambini, o magari della casa dei nonni nel quale si passavano le vacanze, ed è quello che è accaduto ad una ragazza che ha deciso di aiutarsi con la tecnologia per rivivere i ricordi notando pero qualcosa di straordinario.

Il progresso tecnologico ci ha permesso di viaggiare senza muoverci dal nostro divano e grazie proprio a questa tecnologia è impossibile non cedere alla tentazione di osservare magari una vecchia casa che ci manca molto, una giovane donna di nome Jen ha visitato virtualmente la sua vecchia casa attraverso Google Maps facendo una scoperta sorprendente.

La donna che probabilmente aveva solo voglia di vedere la facciata del proprio appartamento per rivivere un momento del suo passato si è trovata ad osservare qualcosa che proprio non si aspettava.

L’immagine della sua vecchia casa così familiare ma così distante le ha rivelato qualcosa di inaspettato: dietro la finestra di quella che una volta era la sua camera da una tenda aperta si poteva notare nitidamente uno sguardo che la osservava, non lo sguardo di una persona, ma quella di un muso bianco che sembrava essere in attesa del ritorno di qualcuno.

Il muso bianco di un cane sembrava fissarla ma non era un cane qualsiasi, ma il suo Ice, il fedele compagno di tanti anni fa, ormai scomparso. In quel momento, il tempo sembrò fermarsi per Jen che si ritrovò faccia a faccia con il ricordo del suo adorato cucciolo immortalato da un semplice scatto digitale di Google Maps di alcuni anni prima.

La tecnologia riporta in vita il suo cucciolo in attesa del suo ritorno.

Ice non era solo un cane per Jen ma un vero e proprio membro della famiglia, con lui aveva condiviso gioie e difficoltà e rivederlo per un istante le ha fatto tornare in mente tutti i bei momenti passati insieme

Il cane uno Staffordshire bull terrier incrociato con un dogo argentino aveva avuto un passato turbolento ma dopo l’adozione era diventato il migliore amico di Jen.

Rivederlo alla finestra attraverso lo schermo del suo computer è stato un colpo al cuore e ha riportato alla mente di Jen una marea di ricordi, il cane Ice non era solo un cane ma il simbolo di tutto ciò che era stato bello e semplice nella vita della giovane.

La ragazza ha voluto condividere la sua esperienza sui social generando empatia e nostalgia in moltissimi internauti, in molti hanno infatti raccontato la propria esperienza e Ice non sarebbe l’unico cane immortalato su Google Maps o Google Earth.

https://www.tiktok.com/@jenbee92/photo/7362955721102626081?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7399992546653570592

Per molti vedere un cane un gatto o un qualsiasi altro animale su Maps potrebbe non significare nulla ma per chi conosce quegli animali e per chi li ha persi rivederli può essere un momento di immensa gioia e nostalgia, il tempo passa inesorabilmente ma certi legami con l’amore per il proprio amico a quattro zampe, non passerà mai.