«Sono la vittima di una vicenda che ha scosso la mia vita e che comunque sto cercando di tenere in mano, perseguendo la giustizia nelle vie tradizionali». Chiede rispetto e privacy la studentessa bocconiana di 21 anni, la vittima delle violenze di Antonio Di Fazio, il manager farmaceutico in carcere accusato di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni aggravate. Il 50enne è accusato di averla narcotizzata, fotografata priva di sensi e abusata. Quasi due mesi dopo la ragazza è naturalmente ancora molto scossa: è periodo di esami all’università e deve studiare e concentrarsi. Il suo fidanzato le è accanto e cerca di tenerla al riparo dai riflettori che lei stessa non desidera.

È stata lei a denunciare quanto accaduto quella serata, lo scorso 26 marzo. La prima a svelare un dramma che riguarda anche altre ragazze, dato che sul cellulare di Di Fazio sono stati trovati 54 scatti che ritraggono almeno quattro scenari diversi di donne seminude e prive di coscienza. E partendo dal suo racconto, ritenuto fin da subito molto attendibile, i carabinieri di Milano Porta Monforte, coordinati dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, hanno iniziato a indagare inanellando indizi e prove a carico di Di Fazio, che pure ha tentato di far ricadere la colpa sulla ragazza. Ora la giovane chiede riservatezza, desidera andare avanti e vivere questa brutta vicenda in forma privata. Leggere i particolari sui giornali fa male, alcuni magari nemmeno noti, per questo lei stessa fa appello affinché «si eviti di entrare in dettagli di narrativa e non di cronaca».

Il racconto di quella serata è contenuta nelle carte d’indagine che hanno portato all’arresto di Di Fazio, ora a San Vittore. La 21enne racconta com’è stata agganciata dal manager, con la scusa di uno stage universitario nella sua azienda, la Global Farma srl, nata e fiorita in piena emergenza sanitaria distribuendo farmaci e mascherine. Poi l’invito a casa, oltre 200 metri quadri vicino al parco Sempione, per un incontro con altri manager internazionali. La giovane inizia a sentirsi male quando «ho bevuto il caffè, subito dopo mi sono sentita debole e confusa. Mi si è offuscata la vista, sentivo suoni confusi, ho perso le forze, una sensazione mai sentita prima». E, prosegue nella sua denuncia del 28 marzo: «Pensavo di avere un calo di zuccheri, quindi ho chiesto qualcosa da bere e da mangiare, mi ha dato un succo d’arancia». Imbottito però, anche questo, di Bromazepam, un ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine che stordisce e fa perdere la memoria.

È in questo momento che la ragazza perde i sensi. E nel suo corpo il giorno dopo al Policlinico verrà rintracciato oltre il quadruplo del dosaggio massimo giornaliero del farmaco. La ragazza si risveglia a un certo punto, «ricordo di aver mangiato del sushi», con Di Fazio che è vicino, troppo, «gli ho chiesto di riaccompagnarmi a casa». Lui la riporta a casa dopo mezzanotte, lei si sveglia il giorno dopo a pranzo, ancora stordita e vestita come la sera prima. I flash piano piano riaffiorano. Ricordi che hanno trovato conferma nell’analisi dei tabulati, del gps dello smartphone, delle telecamere cittadine. È la storia di una ragazza che attende il corso della giustizia e che vuole andare avanti con la sua vita.

