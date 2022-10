La straziante reazione del nonno alla morte del cane Duque

Duque e il nonno erano ormai amici inseparabili e alla morte del cane la reazione dell’uomo è davvero straziante.

Delle volte non riusciamo proprio a immaginare come potrebbe essere la nostra vita senza la compagnia di quell’animale che siamo abituati ad avere “tra i piedi” tutto il giorno. Un cane è sì un animale da compagnia, ma a lungo andare diventa un amico indispensabile e persino un componente della famiglia. Perderlo da un momento all’altro è infatti molto doloroso! Lo sa benissimo il signore protagonista del video che su Tik Tok è diventato in pochissimo tempo virale. La nipote dell’uomo ha montato le immagini dei giorni felici insieme alla reazione del nonno alla morte del suo amico Duque, e questo ha toccato davvero moltissimi utenti.

Il nonno viene a conoscenza della morte del suo amico cane e non smette di piangere

L’amicizia tra cane ed essere umano è davvero qualcosa di molto forte. Il legame che viene a crearsi è molte volte davvero speciale e perdere quel tipo di rapporto può fare moltissimo male. Anche se siamo consapevoli che un giorno qualcosa potrebbe accadere, quando questo succede non è mai facile da superare. E non lo è a nessuna età!

Su Tik Tok è diventato virale per la sua dolcezza un video in cui viene raccontata l’amicizia tra un uomo anziano in sedia a rotelle e un quattro zampe. Il finale del video però è quello che ha spezzato il cuore di tutti coloro che si sono imbattuti in quelle immagini.

Dire che il video sia semplicemente commovente significa sminuire i sentimenti che si possono provare guardandolo. Alla morte del cane di famiglia soprannominato Duque, la padroncina di nome Katya Polanco ha deciso di dedicare un video all’animale e al rapporto che si era venuto a creare con suo nonno. Nei primi momenti infatti le immagini ritraggono degli attimi felici in cui l’uomo è intento a giocare con Duque. Nonostante io signore si trovi su di una sedia a rotelle i due giocano allegramente e il cane cerca proprio le coccole dell’uomo che gli sta accanto allungando la zampetta per richiamarlo.

Appena qualche secondo dopo però arriva il “boccone amaro”.

@kpolanco2Duque x siempre🥹🥹♬ sonido original – ᴍᴏɴɪᴋ ɢᴏɴᴢᴀʟᴇᴢ💗

Il finale del video riprende la reazione del nonno alla notizia della morte del cane. L’uomo non riesce a smettere di piangere al pensiero di aver perso il suo caro amico peloso e continua a singhiozzare e ad asciugarsi le lacrime con un fazzoletto rosso.

Katya ha postato questo montaggio nel suo profilo Tik Tok scrivendo come didascali “Duque per sempre”. Il video in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo ed è diventato virale per la tenerezza e la commozione che riesce a trasmettere a chiunque lo guardi. Le visualizzazioni sono arrivate ad essere quasi 3 milioni in soli cinque giorni e oltre 18 mila persone hanno voluto lasciare un commento a quelle immagini strappalacrime. (G. M.)