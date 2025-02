La strategia di Venezia contro l’overtourism: raddoppiano i giorni a ingressi limitati e l’imposta di accesso

Turisti sì, turisti no? Sempre più città, tra cui Venezia, stanno affrontando il problema dell’overtourism, particolarmente acuito dal fenomeno del revenge tourism post-Covid. Venezia ha deciso di limitare l’accesso ai turisti a partire dal 2024, introducendo ingressi contingentati e un contributo d’accesso per determinate categorie di visitatori, specialmente quelli che non pernottano in città. Nel 2025, il numero di giorni sottoposti a pagamento aumenterà da 29 a 54, distribuiti in aprile, maggio, giugno e luglio, con un contributo di 5 euro per chi comunica l’arrivo entro 4 giorni e di 10 euro se lo fa più tardi.

L’obiettivo dell’amministrazione è scoraggiare il turismo diurno e promuovere una sostenibilità ambientale, preservando la delicatezza di Venezia. I turisti italiani costituiscono un’ampia percentuale di chi dovrà pagare il contributo, con il 60% nel 2024, seguiti da statunitensi, tedeschi e francesi. Venezia si prepara a un anno ricco di eventi, tra cui il Carnevale, il Salone nautico e importanti celebrazioni per il 300° anniversario della nascita di Giacomo Casanova, oltre alla Biennale e alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Il Comune, attraverso queste misure, mira a gestire meglio il flusso turistico e garantire un’esperienza vivibile per residenti e visitatori, mantenendo il rispetto per l’unicità della città.