Stringere accordi, realizzare gruppi industriali sempre più grossi e fare sinergie è stata (ed è) la chiave per il successo nel mondo dell’auto. Ormai la strategia è chiara ed è proprio su questa rotta che Stellantis sta guidando la sua corazzata: dalla fusione tra i gruppi Psa e Fca ha messo insieme 14 marchi automobilistici (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks e Vauxhall). Il tutto per mettere in campo straordinarie economie di scala. Il gruppo ha siti produttivi in 29 Paesi tra Europa, America, Africa e Asia e sul fronte dell’elettrificazione, guarda caso, si gioca una delle sue partiti più importanti.

Italian tech Week 2021, Ficili (Stellantis) e Lio (Accenture): il fattore elettrico





Stellantis intende infatti diventare leader di mercato nei veicoli a basse emissioni. Da qui al 2030, l’obiettivo è che i Lev (low emission vehicle) arrivino a rappresentare oltre il 70% delle vendite in Europa e più del 40% di quelle negli Stati Uniti. Tutti i 14 brand del Gruppo sono così impegnati ad offrire soluzioni best-in-class totalmente elettrificate.

Con una strategia molto pragmatica però, come ha spiegato lo stesso Carlos Tavares, Ceo Stellantis: «Il cliente è sempre la massima priorità e il nostro impegno, con questo piano di investimento da oltre 30 miliardi di euro, è di offrire veicoli iconici con caratteristiche di prestazioni, funzionalità, stile, comfort e autonomia elettrica capaci di integrarsi perfettamente nella vita di ogni giorno. La strategia che oggi abbiamo definito assegna la giusta quota di investimenti alle tecnologie necessarie per arrivare sul mercato al momento giusto, facendo sì che Stellantis possa rafforzare la libertà di movimento nel modo più efficiente, economico e sostenibile».

L’idea di base è realizzare e mettere sul mercato modelli abbordabili, alla portata di un pubblico il più vasto possibile. Una strategia che non solo differenzia di netto Stellantis dal resto del mondo (dove tutti fanno o cercano di fare modelli elettrici premium per avere più margini di guadagno) ma che aiuterà non poco la diffusione di questa tecnologia.

Questo non vuol dire che il colosso guidato da Tavares rinunci ai modelli elettrificati alto di gamma: Maserati, Jeep e Ds Automobiles hanno già annunciato piani di sviluppo su questo fronte.

E qui un ruolo di primo piano è stato assegnato alla giovane, anzi giovanissima DS Automobiles. E il motivo lo spiega bene la stessa Béatrice Foucher (Ceo della marca): «L’industria automobilistica – spiega la manager – sta vivendo una trasformazione la cui ampiezza e velocità non hanno precedenti. In qualità di pioniere, DS Automobiles ha anticipato questo cambiamento ponendo l’elettrificazione al centro della sua strategia. I prossimi sviluppi nella legislazione e nell’ecosistema dei veicoli elettrici forniscono opportunità che vogliamo offrire ai nostri clienti che già apprezzano la nostra gamma elettrificata. Abbiamo preso la decisione di accelerare lo sviluppo per creare una nuova arte del viaggio 100% elettrico, apprezzabile in termini di divertimento alla guida e competitiva in termini di qualità e prestazioni; una nuova arte del viaggio, costantemente hi-tech e allo stesso tempo raffinata. È un piano audace che prenderà forma a partire dal 2024».

Va detto che sin dal suo lancio, DS Automobiles ha messo l’elettrificazione al centro della sua strategia con una gamma 100% elettrificata fin dal 2019. E che nel 2020 DS Automobiles è stato anche il marchio multi-energy leader in Europa con le più basse emissioni medie di CO2 (83,1 g/km), grazie alla sua gamma elettrificata (che ha totalizzato il 30% delle immatricolazioni).

Certo, dal punto di vista dell’immagine fa più impressione vedere una supercar Maserati silenziosa come il vento (è in arrivo), un’Abarth correre in pista alimentata da batterie o una Jeep rotolarsi nel fango con la sola trazione elettrica.

Ma poi alla fine il ruolo di mettere sul mercato “veicoli capaci di integrarsi perfettamente nella vita di ogni giorno” come ha detto Tavares sarà coperto da Fiat, Opel, Peugeot e Citroen. Marche “generaliste” come si dice in gergo, capaci di spingere forte sul mercato e di far volare davvero le auto elettriche.

Una rivoluzione, insomma, supportata da una precisa strategia per far fronte allo straordinario fabbisogno di batterie e componenti per automobili e furgoni elettrici: si apriranno cinque gigafactory in Europa e in Nord America, a cui si aggiungeranno altri contratti di fornitura e partnership a supporto della domanda totale.