La strategia di Meloni: collaborare con Trump sotto l’ombrello europeo

Aiuti alle imprese si renderebbero necessari in risposta ai dazi americani, ma l’Italia non intende procedere da sola. Giorgia Meloni desidera recarsi presto a Washington per discutere direttamente con Donald Trump, supportando comunque il fronte comune europeo nella trattativa. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato che l’Unione Europea sta cercando di avanzare in questo dialogo, nonostante le proposte aggressive provenienti da altri Stati membri, come la Francia. La Commissione Europea, attraverso il commissario al commercio Maros Sefcovic, ha apprezzato l’approccio italiano, che mira a stabilire zero dazi tra Usa ed Europa. Tajani ribadisce l’opposizione alla guerra commerciale e l’intenzione di evitare escalation nei conflitti commerciali.

Il settore agroalimentare manifesta preoccupazione, specie per i prodotti a valore più basso, mentre il governo considera positiva la decisione di Bruxelles di escludere il whisky americano dai contro-dazi, permettendo così di tutelare l’export di vino.

In caso di fallimento delle negoziazioni, il governo intende rafforzare le filiere produttive e rilanciare la competitività delle imprese, come discusso in una riunione con i ministri a Palazzo Chigi. Le proposte di aiuti, similari a quelle del periodo COVID, necessiterebbero del consenso dell’UE, e un’eventuale modifica di destinazione dei fondi del Pnrr è vista con scetticismo. Inoltre, l’Italia chiede di rivedere le regole del Green Deal, considerate ideologiche. Un incontro con le categorie produttive è previsto per discutere di queste questioni e delle possibili misure di sostegno.