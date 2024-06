La “strategia” di Chiara Ferragni adottata per raccontare ciò che le sta succedendo

Sono passati sei mesi da quando Chiara Ferragni è finita in un vortice di schiaffi fra AntiTrust, Codacons, Lucarelli, Damato e Fedez. E la “strategia” per uscirne pare l’abbia trovata su TikTok dove il sentiment sembrerebbe essere positivo, almeno a giudicare dai commenti. L’imprenditrice ha infatti scelto quel social per raccontare con ironia ciò che sta vivendo che è sicuramente uno dei momenti più difficili della sua vita, dato che ha coinvolto vari aspetti: lavoro, amicizie e famiglia.

Da dicembre a questa parte, infatti, Chiara Ferragni è stata multata dall’AntiTrust per truffa in merito alla promozione del pandoro Balocco, il Codacons ha chiesto di indagare anche su altre collaborazioni-benefiche fatte da lei nel corso degli anni precedenti; Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un libro inchiesta che ha portato alla luce numerosi aspetti nebulosi sul suo impero; il manager e migliore amico Fabio Maria Damato ha lasciato il suo lavoro ed è sparito dalla sua vita, mentre Fedez l’ha lasciata ed è andato a godersi la rinnovata vita da single fra modelle ventenni e party con i trapper.

L’imprenditrice passerà probabilmente tutta l’estate con una spada di Damocle sulla testa in attesa di scoprire quale sarà l’esito di tutte le indagini aperte in merito alle altre operazioni benefiche fra bambole Trudi e biscotti Oreo. Fatti che le sono costati un grave danno reputazionale e che hanno spinto vari brand a prendere le distanze da lei e interrompere le collaborazioni. Che questi video di TikTok siano una strategia per “ripulire” l’immagine?

