La Strategia di Andrea Orcel su Mps dopo Bpm e Commerzbank

Unicredit, dopo le recenti operazioni con Commerzbank e Banco Bpm, ha acquisito una partecipazione di circa il 4% in Generali. Questa mossa potrebbe porre Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, in una posizione competitiva rispetto a Mps e ai soci Delfin e Caltagirone, che controllano un significativo pacchetto di azioni di Generali e puntano su Mediobanca. Infatti, Mps sta cercando di rafforzare la sua influenza su Mediobanca con un obiettivo di controllo su Generali.

La decisione di Unicredit di comprare azioni di Generali è stata confermata come una strategia economica senza un piano preciso ma rappresenta un passo significativo in un contesto di concorrenza intensa nei mercati finanziari. L’acquisizione di Unicredit potrebbe influenzare l’imminente assemblea di Generali, che si terrà il 8 maggio, dove sarà deciso il nuovo consiglio di amministrazione.

Orcel potrebbe decidere di collaborare con Mediobanca, che già possiede il 13% delle azioni e ha in programma di presentare una propria lista. Alternativamente, potrebbe unirsi a Delfin e Caltagirone, che insieme controllano quasi il 20% del capitale di Generali e dovranno definire una proposta.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha chiarito che le manovre tra Mps e Mediobanca non rappresentano un conflitto tra Roma e Milano e che il governo italiano utilizzerà strumenti come il golden power per proteggere gli interessi nazionali. Ha inoltre negato che Berlino stia chiedendo aiuto per arginare l’avanzata di Unicredit su Commerzbank.