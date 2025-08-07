La straordinaria vita di Benno, il rinoceronte viaggiatore

Nel mondo degli animali, ci sono storie di vita straordinarie che meritano di essere raccontate. Una di queste riguarda Benno, un rinoceronte bianco che, dopo una lunga esistenza trascorsa tra zoo e parchi, è morto di vecchiaia al Parco Natura Viva di Bussolengo, in provincia di Verona, all’età di quasi 44 anni.

Benno nacque negli anni Ottanta nello zoo di Knoxville, in Tennessee, e successivamente si trasferì in Germania, dove visse in diverse città, tra cui Halle, Lipsia e Salisburgo. Da circa 13 anni risiedeva nel parco italiano, dove ricevette le cure e l’affetto dello staff. Un fatto particolare della sua vita è che Benno non ebbe mai cuccioli e, a causa del suo carattere difficile, si era aggravato il bisogno di vivere isolato dai suoi simili.

Per garantirgli un ambiente sereno, gli operatori hanno creato una struttura apposita in cui poteva convivere solo con antilopi, animali che dimostravano di non infastidirlo. Il direttore zoologico, Camillo Sandri, ha sottolineato come il comportamento aggressivo di Benno nei confronti delle femmine avesse motivato questo approccio. In questo nuovo contesto, Benno sviluppò una routine più tranquilla, durante la quale il suo corno, inizialmente danneggiato, poté ricrescere fino a 40 centimetri.

Dopo la sua morte, il suo scheletro sarà esposto al Museo di Scienze Naturali di Torino e il parco ha già programmato l’arrivo di due nuovi esemplari di rinoceronte bianco, continuando così l’eredità di Benno e contribuendo alla conservazione della specie.