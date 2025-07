La straordinaria trasformazione di Bertha, la gatta felice

Nel mondo degli animali, ci sono storie di trasformazione che emozionano e ispirano. Questa è la vicenda di Bertha, una gatta di quasi 13 chili che ha attirato l’attenzione dei volontari di un rifugio.

Quando Jemma Omidian ha incontrato Bertha, non riusciva a credere che fosse un gatto. La felina, in difficoltà, non era in grado di utilizzare la lettiera e nemmeno di pulirsi. Colpita dalla sua condizione, Jemma ha deciso di prenderla in affidamento per aiutarla a migliorare il suo stile di vita. L’obiettivo principale era farle raggiungere un peso sano, consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare, poiché Bertha faticava persino a muoversi.

Per iniziare a affrontare questo problema, è stato instaurato un programma di esercizio fisico, con passeggiate quotidiane. All’inizio, Bertha riusciva a compiere solo pochi passi, ma dopo tre mesi di sforzi e costante impegno, i progressi sono iniziati a farsi notare. Un giorno, Jemma ha visto Bertha alzare una zampa e ha capito che stava finalmente scoprendo il piacere di prendersi cura di sé.

Col tempo, Bertha ha migliorato la sua mobilità e agilità, instaurando un forte legame con Jemma. Questo ha portato Jemma a prendere una decisione significativa: adottare definitivamente la gatta.

Oggi Bertha è irriconoscibile. Due anni dopo il suo arrivo al rifugio, il suo peso è sceso a 4 chili, perfetto per le sue dimensioni. Ogni passo e ogni miglioramento l’hanno resa più felice, ed è finalmente in grado di vivere una vita sana e attiva.