La strada peruviana che sfiora il cielo

Nel cuore delle Ande peruviane, il Paso de Patapampa si erge a 4.910 metri sul livello del mare, superando il Monte Bianco in altezza. Situato nella regione di Arequipa, si raggiunge percorrendo una strada asfaltata che unisce Arequipa a Chivay, famosa porta d’accesso al Cañón del Colca. Questo tragitto di circa 150 chilometri offre panorami mozzafiato e una varietà di paesaggi, da quelli desertici a quelli alpini.

Il viaggio in auto o autobus è un’esperienza affascinante, con la possibilità di avvistare animali tipici delle Ande, come vigogne, lama e alpaca, oltre a maestosi condor in volo. Giunti al Paso de Patapampa, i visitatori possono ammirare dal Mirador de los Andes una vista a 360 gradi su vette imponenti come il Misti, Chachani, Ampato e Sabancaya, quest’ultimo famoso per la sua attività vulcanica.

Un elemento culturale notevole è la presenza delle apachetas, piccoli cumuli di pietre eretti secondo una tradizione andina, come offerta agli spiriti della montagna. Artigiani locali vendono prodotti tipici, come guanti e sciarpe di lana di alpaca, arricchendo l’esperienza.

A causa dell’altitudine, è consigliabile acclimatarsi gradualmente, mantenere un’adeguata idratazione e consumare mate de coca per alleviare i sintomi. Le basse temperature, soprattutto al mattino e sera, richiedono abbigliamento adeguato. È utile viaggiare lentamente e fermarsi in punti panoramici lungo il percorso, come la Riserva Naturale Salinas y Aguada Blanca, per godere del paesaggio senza affaticarsi troppo.