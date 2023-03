la storia ricorda quella di Hachikō

Un cane perde il suo amico umano in un incidente e la sua emozionante storia non può fare a meno di ricordare quella del dolce Hachikō.

Nella settimana precedente un dolce fido è rimasto da solo senza più il suo amato padrone al suo fianco. Battezzato dai suoi soccorritori come il nuovo Hachikō, del 2023, il cagnolino dallo sguardo infinitamente triste – ritrovato dai volontari – è ora alla ricerca di una nuova famiglia.

Cane perde il suo papà umano in un incidente: la sua storia ricorda quella di Hachikō – FOTO

Il triste pelosetto, rimasto solo in mattinata e fuggito in seguito al verificarsi della tragedia, ha aspettato che il suo migliore amico tornasse da lui senza mai allontanarsi dal luogo del loro incontro. Il fido è stato ritrovato davanti casa della vittima, in attesa che lei aprisse la porta e lo lasciasse nuovamente entrare nella sua vecchia vita.

Non riuscite a ricordare alla perfezione la storia di Hachikō? Per spolverare l’argomento e approfondirlo con ulteriori curiosità riguardanti la pellicola uscita in sala nel 2009, e tratta da una storia realmente accaduto agli inizi del secolo scorso, basterà accedere all’articolo consigliato.

Il 22 marzo, in tarda serata, il “WSWV 4, Nashville” ha condiviso un toccante post per raccontare quanto di spiacevole è accaduto al pelosetto tratto in salvo. “Questo cane era fuori con il suo proprietario per fare una passeggiata, mercoledì mattina, quando la tragedia lo ha colpito“, si legge in didascalia alla condivisione.

Eppure quel che è successo ad Hachikō non è detto che sia una prerogativa esclusiva dei cani. A dimostrarlo è stata una tenera micia, di nome Lilla. La gattina aspettava la sua padrona scomparsa tutti i giorni davanti al supermercato.

Il migliore amico del pelosetto era in realtà una donna ipovedente, ossia abituata a convivere con un’importante disabilità visiva, di cinquant’anni. La padroncina del fido, nonostante lui fosse al suo fianco, è stata investita da un’auto pirata. Secondo i rilievi e le indagini condotte dalle autorità locali, pare che si tratti di un mezzo pesante, fuggito in seguito al letale impatto in strada. Una signora che si trovava a passare di lì ha notato la donna, priva di sensi, in strada e ha immediatamente allertato i soccorsi.

La donna è stata soccorso e trasportata con urgenza nella struttura ospedaliera più vicina. Ma, purtroppo, dopo aver raggiunto il “Centro Medico Skyline” non è riuscita a sopravvivere alle gravi ferite provocate dall’impatto. In seguito alla sua scomparsa il suo fido non avrebbe più smesso di aspettarla.