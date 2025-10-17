La storia positiva del British Open in Scozia

Oggi celebriamo un’importante ricorrenza nel mondo del golf: il primo Open Championship, conosciuto anche come British Open, si è tenuto in Scozia al Prestwick Golf Club. Questo torneo, il più antico al mondo e uno dei quattro prestigiosi major del golf, si svolge in rotazione tra selezionati campi da golf costieri nel Regno Unito.

Inizialmente chiamato semplicemente “Open”, il torneo è aperto a tutti i golfisti, compresi gli amatori che riescono a qualificarsi. Durante i suoi primi trent’anni, il torneo si disputava in un solo giorno e veniva vinto esclusivamente da giocatori scozzesi. Il trofeo è il Claret Jug, consegnato a ogni vincitore dal 1872 e oggi esposto in modo permanente presso il Golf Club di St Andrews. Il vincitore deve restituire il trofeo prima della successiva edizione e ricevere una replica da conservare.

Il golfista inglese Harry Vardon detiene il record di vittorie, avendo conquistato il suo sesto titolo nel 1914. Tra i campioni più celebri ci sono Tom Morris, il padre fondatore del golf, e il figlio, entrambi detentori di record significativi: il padre per il margine di vittoria e il figlio per aver vinto quattro Open consecutivi.

Questa storica competizione non è solo un evento sportivo, ma un simbolo di tradizione e passione per il golf, che continua ad affascinare appassionati e professionisti di tutto il mondo.