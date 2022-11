La storia dell’inno nazionale brasiliano: la storia e il significato dell’inno nazionale che celebra l’indipendenza.

L’inno nazionale brasiliano è stato composto nel 1831 da Francisco Manuel da Silva, anche se c’è che ritiene che la musica sia stata composta una decina di nani prima. Il testo dell’inno fa riferimento all’indipendenza del paese dal Portogallo nel 1822 e alla monarchia brasiliana, anche se venne scritto molto più in là, almeno nella versione conosciuta oggi. Fu infatti firmata da Joaquim Osorio Duque-Estrada nel 1909. Scopriamo insieme la storia di questa composizione e il suo significato.

La storia dell’inno del Brasile

L’inno del Brasile, Hino Nacional Brasileiro, fu scritto da Francisco Manuel da Silva nel 1831 ufficialmente, ma molto probabilmente nel 1822, e divenne l’inno nazionale ufficiale nel 1890. Silva, noto poeta e musicista in Brasile, aveva solo 18 anni quando scrisse l’inno. Il testo, composto da Duque-Estrada, riflette il desiderio brasiliano di indipendenza dal Portogallo.

Bandiera del Brasile

Fin dalla sua creazione, l’inno è stato motivo di orgoglio nazionale per la popolazione del Paese. Viene spesso cantato o suonato in occasione di eventi patriottici, come il giorno dell’indipendenza brasiliana il 7 settembre e le partite delle varie nazionali verdeoro.

Il significato dell’inno del Brasile: una celebrazione dell’unità e della diversità

L’inno del Brasile ha un significato profondo e significativo. L’inno celebra lo spirito del popolo brasiliano e dell’intero Paese. Esorta i brasiliani a stare insieme e lottare per la loro libertà. L’inno rende anche omaggio al coraggio dei soldati brasiliani, che hanno combattuto per il loro paese in molte guerre.

In qualche modo, rende anche omaggio all’unità e alla diversità del Paese. Il testo riflette la ricca cultura e il patrimonio del Brasile e trasmette un messaggio di speranza e unità e celebra le molte culture diverse che compongono il Paese.

Dalla sua adozione nel 1890, l’inno è stato un simbolo del patriottismo brasiliano e dell’identità nazionale. Testo e musica lo rendono uno degli inni più popolari al mondo. È un tributo orgoglioso e commovente alla ricca cultura e alla variegata popolazione del Brasile, ed è un inno appropriato per uno dei Paesi più diversificati del mondo.

Di seguito il video con il testo dell’inno: