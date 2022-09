La storia di Vanessa Jules: “Mia madre è incinta del mio fidanzato”

Vanessa Jules accusa sua madre in un video che è diventato virale su Tik Tok

Vanessa Jules è una tik toker con un profilo che conta quasi un milione di follower. Tra gli ultimi video pubblicati sul suo account social, ne emerge uno che ha attirato l’attenzione più degli altri. La ragazza ha raccontato di essere state tradita da sua madre e dal suo fidanzato. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La tik toker Vanessa Jules ha pubblicato un video sul suo profilo Tik Tok che nel corso di pochissime ore è diventato virale. Nel filmato in questione la ragazza ha accusato la madre. Il motivo? La madre è rimasta incinta ma il bambino del padre è il fidanzato di Vanessa. In questo modo ha iniziato a raccontare la sua storia:

Mi ha detto che era di John (il fidanzato di Vanessa, ndr). Io credevo di essere ubriaca, le ho detto ‘cosa’?.

La rivelazione shock dell madre è avvenuta durante un viaggio in Messico. Mentre Vanessa stava commentando con le sue amiche la notizia del ribaltamento della sentenza Roe v. Wade in tema di aborto, la madre le ha dichiarato di essere incinta con le lacrime agli occhi:

Quando sono arrivata da mia madre, lei era sconvolta, piangeva. Dopo pochi minuti mi ha confessato: “Vanessa, sono incinta”. E io mi sono congratulata con lei.

Peccato che Vanessa non sapeva tutta la verità. Quando sua madre le ha rivelato che il figlio è di John, la reazione della ragazza è stata quella di contattare subito il suo fidanzato. Queste sono state le sue parole:

Gli ho chiesto se capiva la gravità della cosa, di quello che mi aveva fatto. Lui mi ha detto che gli dispiaceva e che potevamo sistemare le cose e ricostruire la nostra relazione mentre mia madre si sarebbe presa cura del bambino. Io gli ho risposto: ‘Dammi le mie cose o ti faccio spedire in prigione’.

Dopo la notizia shock, la tik toker e sua madre non hanno più un rapporto, Attualmente non siamo a conoscenza se si tratti di una storia vera o meno. Tuttavia, racconti come questi diventano subito virali tra i più giovani.