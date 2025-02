La storia di un vero eroe

Paul Steklenski è un ex militare americano e pilota che ha dedicato la sua passione per il volo a una missione di salvataggio: salvare cani condannati all’eutanasia. Dal 2015, utilizzando il suo aereo personale, ha trasportato oltre 1.500 cani da rifugi sovraffollati a luoghi sicuri, dove possono trovare nuove famiglie. La sua storia è iniziata nel 2013 con l’adozione di Tessa, una cagnolina che ha cambiato la sua vita e lo ha spinto a riflettere sul suo scopo. Dopo aver ottenuto la licenza di pilota, Steklenski ha deciso di dare un significato ai suoi voli, acquistando un aereo per aiutare animali bisognosi.

Inizialmente coinvolto con Pilots N Paws, ha poi fondato nel 2015 Flying Fur Animal Rescue, un’associazione dedicata esclusivamente ai salvataggi. In due anni, ha già aiutato quasi 700 cani, investendo risorse personali e tempo per realizzare questi interventi. Ogni missione ha un valore, ma una in particolare, quella di Emma, una cagnolina anziana e malata, è rimasta impressa. Steklenski ha affrontato una tratta complessa dalla Pennsylvania a New York City, superando ostacoli burocratici per garantirle una vita migliore.

Sebbene il suo lavoro richieda enormi sacrifici finanziari per canoni di carburante e manutenzione, Steklenski è motivato dalla soddisfazione di salvare vite. Con il suo impegno instancabile, centinaia di cani hanno avuto l’opportunità di iniziare una nuova vita, rendendo il volo per lui una vera ragione di vita.