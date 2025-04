La storia di Rossella Moretti: Comprendere la neuropatia delle piccole fibre

Rossella Moretti, ex modella di 40 anni residente a Pedrosa, ha condiviso la sua lotta contro la neuropatia delle piccole fibre, una malattia rara e debilitante diagnosticata nel 2021. Questa condizione, nota anche come “malattia delle gambe di legno”, l’ha costretta ad interrompere la sua carriera nella moda e a vivere con dolori intensi che rendono difficile anche alzarsi dal letto. Attualmente, Moretti si affida a farmaci oppiacei, antiepilettici e antidepressivi per gestire i sintomi, ma lamenta l’assenza di una terapia specifica. Ha descritto la sua vita come un incubo e ha espresso la difficoltà nel ottenere un riconoscimento formale della sua invalidità da parte dell’Inps, poiché la neuropatia delle piccole fibre non è inclusa nel tabellario delle patologie riconosciute.

La malattia è poco conosciuta e la mancanza di informazioni specifiche ha complicato sia la diagnosi che il riconoscimento dei diritti di chi ne soffre. Le tabelle attualmente in uso risalgono al 1992, mentre la neuropatia è stata definita solo nel 1998. Per questo motivo, Moretti affronta un percorso complesso per far valere i suoi diritti. Una visita medica presso la commissione Inps è programmata per il 29 aprile, ma l’esito non è garantito a causa della mancanza di un riferimento preciso nelle tabelle ufficiali, nonostante i sintomi gravi e l’impatto significativo sulla qualità della vita.

La neuropatia delle piccole fibre colpisce le fibre nervose del sistema nervoso periferico, causando intensi dolori, formicolii e problemi di mobilità, principalmente nelle gambe. Attualmente, non esiste una cura definitiva e il focus è sulla gestione dei sintomi.