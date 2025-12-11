6.4 C
Roma
giovedì – 11 Dicembre 2025
Gossip

La storia di Maria Cristina Gallo in Sicilia

Da stranotizie
La storia di Maria Cristina Gallo in Sicilia

Maria Cristina Gallo è morta il 10 ottobre a causa di un cancro. Il referto che diagnosticava la sua malattia è arrivato con otto mesi di ritardo, quando il cancro era già al quarto stadio e le metastasi avevano raggiunto i polmoni. Il marito di Maria Cristina, Giorgio Tranchida, racconta che sua moglie era una donna forte e mai vendicativa, che nonostante la malattia continuava a voler stare accanto ai suoi figli.

La famiglia è stata la forza che ha consentito a Maria Cristina di intraprendere una battaglia pubblica contro i ritardi e gli scandali della sanità. Giorgio Tranchida parla apertamente della situazione, sottolineando che la prevenzione e la cura sono state annullate a causa della mancata consegna tempestiva del referto. Le cure che Maria Cristina ha ricevuto sono state potenti chemioterapie, ma ormai era troppo tardi.

Giorgio Tranchida chiede che vengano resi noti i nomi di coloro che sono responsabili di questa situazione, dal reparto fino ai vertici aziendali. Sottolinea che non è possibile che nessuno paghi per ciò che è accaduto e che è necessario fare valere il diritto alla verità e alla salute. In Sicilia, nonostante ci siano strutture e medici preparati, spesso i referti vengano consegnati quando non c’è più nulla da fare, costringendo molti a cercare cure al Nord.

Maria Cristina Gallo aveva deciso di farsi curare a Milano, un viaggio della speranza, ma ormai il danno era avanzato. Giorgio Tranchida sottolinea che i medici ci sono e sono preparati, ma che spesso i pazienti sono costretti a cercare cure altrove a causa dei ritardi e degli errori della sanità siciliana. Inoltre, solo 9 pazienti su 356 casi di cancro conclamato hanno avuto il coraggio di denunciare, a causa del terrore di curarsi, del fattore economico e della rassegnazione.

Articolo precedente
Mondiali 2026, preoccupazione per i diritti umani negli Usa
Articolo successivo
Ultim’ora: notizie del 11 dicembre 2025
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.