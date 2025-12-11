La storia di Maria Cristina Gallo in Sicilia

Maria Cristina Gallo è morta il 10 ottobre a causa di un cancro. Il referto che diagnosticava la sua malattia è arrivato con otto mesi di ritardo, quando il cancro era già al quarto stadio e le metastasi avevano raggiunto i polmoni. Il marito di Maria Cristina, Giorgio Tranchida, racconta che sua moglie era una donna forte e mai vendicativa, che nonostante la malattia continuava a voler stare accanto ai suoi figli.

La famiglia è stata la forza che ha consentito a Maria Cristina di intraprendere una battaglia pubblica contro i ritardi e gli scandali della sanità. Giorgio Tranchida parla apertamente della situazione, sottolineando che la prevenzione e la cura sono state annullate a causa della mancata consegna tempestiva del referto. Le cure che Maria Cristina ha ricevuto sono state potenti chemioterapie, ma ormai era troppo tardi.

Giorgio Tranchida chiede che vengano resi noti i nomi di coloro che sono responsabili di questa situazione, dal reparto fino ai vertici aziendali. Sottolinea che non è possibile che nessuno paghi per ciò che è accaduto e che è necessario fare valere il diritto alla verità e alla salute. In Sicilia, nonostante ci siano strutture e medici preparati, spesso i referti vengano consegnati quando non c’è più nulla da fare, costringendo molti a cercare cure al Nord.

Maria Cristina Gallo aveva deciso di farsi curare a Milano, un viaggio della speranza, ma ormai il danno era avanzato. Giorgio Tranchida sottolinea che i medici ci sono e sono preparati, ma che spesso i pazienti sono costretti a cercare cure altrove a causa dei ritardi e degli errori della sanità siciliana. Inoltre, solo 9 pazienti su 356 casi di cancro conclamato hanno avuto il coraggio di denunciare, a causa del terrore di curarsi, del fattore economico e della rassegnazione.