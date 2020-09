Era risultato positivo ai primi di settembre, da poco più di venti giorni era quindi in isolamento rigoroso. Fino a ieri pomeriggio, quando a bordo di un’ambulanza medicalizzata ha percorso, invano, i circa settanta chilometri che lo separavano dall’ospedale Covid più vicino, il Santissima Trinità di Cagliari, quartiere popolare di Is Mirrionis. Lì Fabio Lecis, operatore socio-sanitario di 33 anni, è morto attorno alle 16.30, nemmeno il tempo di un ricovero: è la vittima più giovane della Sardegna. Per salvarlo non è bastata quell’ora di viaggio di corsa da Isili, paese degli artigiani ramai (2500 abitanti quasi al centro dell’isola), non sono bastati i tentativi di rianimazione all’arrivo. Eppure non si aveva notizia di patologie pregressi gravi, tanto che era seguito, appunto, a distanza dall’azienda sanitaria locale. Poi all’improvviso la crisi respiratoria acuta che gli è stata fatale. Fabio era in sovrappeso, ma non aveva patologie. Una vita tranquilla, la sua: diploma da geometra, lavorava nell’istituto per anziani Casa Antonia del suo paese; lì aveva colleghi, amici, frequentava il bar Pioppo e viveva con i suoi genitori, Mario e Isabella. Da loro – risultati negativi – si è separato a inizio mese per via ella quarantena, quando si è trasferito in un altro appartamento, con la preoccupazione costante che stessero bene. Fabio infatti assisteva suo padre.A Isili il sindaco ha proclamato per oggi una giornata di lutto cittadino: “Ho appena pubblicato l’ordinanza sul sito del Comune – spiega di prima mattina Luca Pilia, 44 anni, voce provata da un lutto vicino, vicinissimo – per ora non ho altre iniziative, ma valuteremo. Ancora non sappiamo ora e giorno del funerale”. Come tanti altri primi cittadini si trova da settimane in prima linea, da agosto in poi i focolai in Sardegna sono aumentati – con le scuole ancora chiuse -.anche nei paesi dell’interno: Orgosolo, Orune, Goni, la vicina Nurri. Fino a superare i numeri del periodo più acuto, in primavera, e lo zero di luglio: almeno 50 al giorno, cento ricoverati, cinque morti in una settimana. Tra cui Fabio Lecis, appunto: “In tutto i positivi erano nove – spiega ancora il sindaco – uno è guarito, l’altro purtroppo è deceduto, Fabio, con nostro profondo dolore e sgomento”. Sono tanti gli amministratori che usano i social network per i bollettini di prima mano, per allertare, diffondere cautela ed evitare allarmismi. Ma è davvero difficile nelle comunità in cui tutti si frequentano risalire alla catena di trasmissione, anche in questo caso.

Di certo – come specificano anche i suoi amici su Facebook – Fabio non è stato in vacanza in Costa Smeralda: niente Porto Cervo, né serate mondane al Billionaire. Bensì qualche giorno di vacanza a Tortolì, piena Ogliastra, sempre costa orientale, ma più a sud. Lì è stato in hotel e probabilmente ha incontrato altri ragazzi di ritorno da altre vacanze, poi la scoperta al rientro al lavoro. “Fabio voleva vivere”, scrive sulla bacheca social ancora chi lo conosce bene sotto la foto del suo faccione sorridente, e ancora “Ciao su boss!”, altri lo aspettavano per un caffè post quarantena. Ci sono i ricordi di quando era piccolo, dei colleghi, dei figli degli anziani che assisteva ogni giorno: un ritratto collettivo di una persona umile, sorridente. Si chiede soprattutto rispetto e silenzio per un dolore che ha creato clamore, ma si chiede anche giustizia: “Perché è stato lasciato solo?”, l’interrogativo comune. Nelle pagine social dei giornali locali, a distanza virtuale, in azione i commentatori che non risconoscono il virus come causa di morte. In un messaggio pubblicato, a tarda notte, rivolto ai concittadini il sindaco Pilia si stringe ai genitori per la perdita del loro unico figlio: “È un dolore questo che, purtroppo, porteremo per sempre noi, segno tangibile di un male orrendo e devastante”. E arrivato anche nei micro paesi di un’isola.