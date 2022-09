La storia di Dub, cane disperso da mesi dopo la fuga

Dub, cane disperso da mesi può finalmente riabbracciare il suo proprietario. Ecco tutta la storia della fuga e i numerosi km percorsi.

Finisce il calvario durato oltre un mese per un giovane francese e il suo amico a quattro zampe. Finalmente il ragazzo ha potuto riabbracciare il suo Dub, cane disperso dopo una fuga improvvisa durante una sosta ad Álava, provincia della comunità autonoma dei Paesi Baschi. L’uomo non ha mai smesso di cercare il suo amico per tutti i lunghissimi 50 giorni in cui sono stati separati. Una bellissima storia di ricongiungimento fatta di ricerche, appelli disperati e tantissimi chilometri percorsi, senza mai perdere la speranza di poter ritrovare l’animale sano e salvo e di poterlo finalmente riportare con sé a casa.

Cane disperso riabbraccia il suo proprietario dopo aver percorso oltre 300 km

La fuga improvvisa di Dub si è finalmente conclusa con il suo più che felice ritrovamento. Il cane disperso aveva fatto preoccupare non poco il suo giovane proprietario che per 50 giorni non ha avuto sue notizie, dopo averlo visto per l’ultima volta durante una sosta per un rifornimento presso una stazione di servizio ad Álava, nei Paesi Baschi.

Il cane sembra infatti essere fuggito d’improvviso dal mezzo in sosta e in pochissimi minuti ha fatto perdere le sue tracce.

Dub è stato ritrovato sano e salvo dopo quasi due mesi, periodo in cui il ragazzo ha fatto tutto ciò che gli era possibile per poterlo riabbracciare. Moltissimi infatti sono stati gli appelli durante la ricerca, tanto che – data la disperazione – il giovane ha anche divulgato un avviso in cui offriva una ricompensa di 500€ per chi lo avesse ritrovato, fornendo una foto con descrizione del cane e il modo in cui potersi approcciare a lui.

Un vero e proprio viaggio quello del cane che nel lungo periodo della fuga ha percorso non pochi chilometri. Le sue tracce sono state infatti ritrovate a Medina del Campo, a oltre 300 chilometri dal luogo della fuga. Una volta ritrovato, il padrone ha deciso di rendere pubblico l’emozionante video del ricongiungimento, in cui i due si sono concessi abbracci e feste prima di tornare finalmente a casa insieme. (G.M.)