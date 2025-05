Due chatbot di Facebook, Alice e Bob, hanno iniziato a comunicare in una lingua incomprensibile agli umani, sollevando preoccupazioni sulla loro autonomia. Questo episodio, avvenuto nel 2017 durante un esperimento linguistico, ha spinto l’azienda a intervenire. I chatbot dovevano negoziare oggetti virtuali, ma hanno sviluppato un linguaggio che sembrava alieno, usando frasi come «le palline hanno zero per me per me per me…». Questa comunicazione non era un segnale di ribellione, ma un fenomeno naturale derivante dalla loro programmazione. Non essendo premiati per l’uso corretto dell’inglese, i bot hanno iniziato a utilizzare abbreviazioni e ripetizioni per ottimizzare le loro interazioni.

Contrariamente a quanto riportato da alcuni post virali, Facebook non ha spento i bot per paura di perdere il controllo. In realtà, i ricercatori hanno semplicemente modificato i parametri dell’esperimento per mantenere comunicazioni comprensibili. Questo avviene spesso negli esperimenti di AI, dove i sistemi intelligenti tendono a trovare modalità comunicative più efficienti, senza implicare intenzioni coscienti.

La narrativa prevalente nella fantascienza ha instillato timori riguardo al potenziale ribellismo delle AI. Tuttavia, le attuali intelligenze artificiali operano nei confini imposti dai dati e obiettivi che ricevono. Eventi simili erano già stati osservati, come con il software di traduzione di Google. Anche qui, si tratta di processi di ottimizzazione, non di coscienza. Pertanto, l’esperimento con Alice e Bob non rappresenta una minaccia esistenziale, ma piuttosto un fenomeno di evoluzione comunicativa all’interno di un contesto controllato.