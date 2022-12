La storia della rara amicizia tra un gattino e questo esemplare esotico

L’amicizia tra un gattino e un tenero esemplare esotico scalda il cuore degli utenti: il video racconta la loro bellissima storia.

Una ragazza ha documentato la storia di un’amicizia indissolubile quanto molto particolare per il noto canale di “Dodo Kids” riuscendo ad appassionare, grazie ad essa, ben 7.3 milioni di spettatori. Si tratta, come spiegherà poi accuratamente la giovane durante l’intera durata del filmato, di un legame davvero fuori dal comune: instauratosi in un territorio protetto tra una piccola scimmietta saltellante, anch’essa assai speciale, e un felino dal cuore nobile.

La storia della rara amicizia tra il gattino Billo e l’esotico Anvi è tenerissima – VIDEO

Il felino Billo e la “baby” esotica Anvi trascorrono infatti tutte le loro giornate assieme, amano passeggiare e esplorare il territorio circostante, ognuno a un ritmo tutto suo, salire sui tetti per godere della vista di un suggestivo panorama naturale, quanto infine riposare – una al fianco dell’altro – e coccolandosi rimanendo abbracciati all’interno di un unico box.

“Sembrano essere davvero ossessionati uno dall’altra“, spiega la volontaria con tono di sorpresa mentre tiene ad illustrare agli utenti quale sia il peculiare carattere della scimmietta. La dolce Anvi, racconta la ragazza, “è un po’ diversa da tutte le altre“. Il motivo? Anvi ha bisogno di alcune “attenzioni extra” poiché è nata con una zampetta in meno rispetto al restante dei suoi simili.

Anvi abita attualmente con Billo in armonia all’interno di un orfanotrofio per animali dove “le persone” ivi presenti – come mostrano anche le immagini dell’emozionate filmato – “la amano e le danno molto aiuto” fin da quanto era piccola.

Vista però la ferma necessità della scimmietta di aver sempre bisogno di qualcuno che rimanga al suo fianco, e – al contempo – anche quella dei volontari di badare al restante degli animali ospitati nella struttura, Billo si è rivelato un dono inatteso per Anvi, correndo in suo aiuto nelle vesti di un meraviglioso “supergatto“.

Billo sarebbe rimasto a tal punto vicino alla piccola Anvi da far pensare a quest’ultima di essere la sua mamma. Infine, per ricambiare le sorprendenti e preziose attenzioni della sua guida dalle sembianze di un gatto, Anvi si assicura quotidianamente che Billo sia sempre presentabile, aiutandolo a tenere pulito il suo pelo e assicurandosi che non ci sia nulla di insolito.