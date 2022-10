La storia della gatta Miao, il primo sindaco a quattro zampe

A Civita D’Antino è stato eletto il primo sindaco degli animali: il suo nome è Miao ed è un esemplare di gatta domestica.

Si legge nell’ordinamento italiano che il “sindaco” è l’organo monocratico a capo del governo di un comune. Denominato anche “primo cittadino”, il sindaco riveste la funzione di rappresentante della comunità. Ma la popolazione è costituita sia da esseri umani sia da esseri animali. Quindi perché questi ultimi non dovrebbero avere un loro sindaco? A risolvere il problema ci pensa il comune di Civita D’Antino, un bellissimo borgo della provincia dell’Aquila in Abruzzo. Qui ha da poco vinto la sua prima campagna elettorale un intraprendente esemplare appartenente, secondo le distinzioni tassonomiche del naturalista settecentesco Linneo, alla specie Felis silvestris catus meglio nota come “gatto domestico”. Il suo nome è Miao ed è il primo animale in tutta Italia ad aver assunto tale incarico.

Miao: la gatta che ha assunto la carica di sindaco

La gattina Miao è stata rivestita della prestigiosa carica di “Sindaco degli Animali”. Ad assegnarle la fascia tricolore è stato il vice-sindaco di Civita D’Antino, Matteo Di Fabio, durante una vera e propria cerimonia ufficiale alla presenza del sindaco Sara Cecchinelli. La gattina, definita dal vice-sindaco come dotata di un «aspetto elegante e regale», era già da tempo una sorta di mascotte del borgo, dal momento che era riuscita a intessere un’importante «rete di conoscenze».

Sulla pagina Facebook del vice-sindaco Di Fabio si legge che la gattina è di proprietà di sua figlia Amanda. Miao, però, ha deciso di condividere il proprio affetto con tutti i cittadini di Civita D’Antino. Per questo fa colazione a casa Di Fabio, ma «dorme da Loreta Fly, passa da Filomena, prova a bussare ad Anna, si ferma a casa di Mauro e Noemi per pranzo ed entra ai seggi elettorali per poi fare merenda da Silvia, Sandro e Maria». Soprattutto nei fine settimana, poi, si fa ospitare al «bed and breakfast di Palmira e Mariagrazia», per fare una sosta all’osteria e al bar del borgo. Proprio grazie alla sua importante presenza nella vita di tutti i cittadini del comune, Miao è riuscita a farsi eleggere sindaco.

La gattina resterà in carica un anno, al termine del quale ogni animale potrà ambire alla carica previa candidatura e voti. L’annuncio è stato condiviso sui social, in particolare sulle pagine Facebook, e ha riscosso sia critiche che apprezzamenti proprio come accade a seguito di ogni elezione politica. Chiaramente la notizia può apparire sorprendente, ma presto ci si farà l’abitudine e magari anche in altri comuni si procederà all’organizzazione di campagne politiche per poter eleggere altri rappresentanti non umani dei nostri amici a quattro zampe. (Elisabetta Guglielmi)