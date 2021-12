Queen, Thank God It’s Christmas: la storia del classico natalizio della band di Freddie Mercury e Brian May.

Tra le canzoni natalizie più amate di sempre, molte sono rock, o perlomeno sono state scritte e incise da band che hanno fatto la storia del genere. Da Elvis ai Beach Boys, da John Lennon a Chuck Berry. Tutti si sono fatti ispirare dalla festa più amata dell’anno. E all’elenco di star della musica non sono mancati ovviamente i Queen. Il loro brano, mai inserito in un vero album, se non in alcune raccolte, è Thank God It’s Christmas, canzone scritta da Brian May e Roger Taylor ma amata anche da Freddie Mercury. Riscopriamo la sua storia.

Freddie Mercury e Brian May dei Queen

Queen: la storia di Thank God It’s Christmas

In un’intervista lo storico chitarrista della band ha raccontato alcuni retroscena su Thank God. Brian ha spiegato che di solito le canzoni natalizie vengono registrate a metà luglio per essere prontissime per dicembre, ma al brano scritto da Roger Taylor mancava il ritornello.

Fu lui ad aggiungerlo per far sentire la canzone per intero a Freddie Mercury. E il cantautore ne rimase estasiato, tanto da cantarla con grande enfasi, regalando ai fan una brillante interpretazione. Thank God It’s Christmas è uscita nel giorno di Natale del 1984 e ha raggiunto la 21esima posizione in classifica in Inghilterra, restando in graduatoria per sei settimana. Un successo tutto sommato non straordinario, come spiegato dal chitarrista: “La cosa divertente è che è passata abbastanza inosservata come singolo di Natale. Il problema era che non abbiamo mai realizzato un videoclip e al tempo era fondamentale per lanciare i singoli”.

Il video di Thank God It’s Christmas

Una mancanza, quella del video, risolta nel 2019, quando la band ha pubblicato un effetti una clip, seppur solo un lyric video, dedicato proprio alla canzone natalizia. E il risultato è stato un ritorno in classifica nel 2020 dopo 36 anni. A frenare il successo del brano non è stato però solo il video, decondo Brian, ma anche la sua diversità: “Rispetto alle altre canzoni di Natale è diversa, parla di quanto si possa apprezzare un momento di vacanza dopo aver trascorso un anno difficile“.