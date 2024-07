la storia del virus che prende per i fondelli l’utente

Mentre il mondo è alle prese con gravi disservizi informatici relativi a CrowdStrike – e con il consiglio di effettuare “riavvii su riavvii” per risolvere – ci soffermiamo su una storia che parte dai primi anni 2000. In quel periodo, infatti, circolava uno strano virus che prendeva per i fondelli gli utenti.

“You are an idiot” (“Sei un idiota“): questa la scritta che compariva a schermo, accompagnata da tre faccine sorridenti e un’animazione flash con schermo lampeggiante in bianco e nero, agli utenti che, a partire dal lontano 2002, si sono imbattuti nel trojan chiamato, per l’appunto, YouAreAnIdiot – ma conosciuto anche come Offiz e Trojan.JS.YouAreAnIdiot.

Cosa doveva fare un utente per vedersi riempire la schermata del PC di finestre di questo tipo? Bastava visitare un sito Web, esattamente come si vede nel video pubblicato dal canale YouTube Jeryn nel 2022 (20 anni dopo le prime comparse del trojan sul Web). Anche oggi, è bene mantenersi alla larga dai portali che cercano di “emulare” YouAreAnIdiot.

L’obiettivo del virus? Usualmente i domini che includevano il trojan miravano unicamente a prendere per i fondelli l’utente, tanto che la comparsa a schermo delle finestre con le faccine veniva accompagnata anche da una voce che intonava “Sei un idiota, ahahahaha”. Nemmeno le combinazioni di tasti Alt+F4 e Ctrl+Alt+Canc funzionavano, dato che a schermo compariva un pop-up sempre con la scritta “You are an idiot“. In determinate versioni di Internet Explorer il trojan riusciva ad aggiungersi ai segnalibri.

Le varianti del trojan YouAreAnIdiot che circolavano sul Web non erano poche, ma spesso gli utenti riuscivano a “rimuovere” quest’ultimo chiudendo il processo da Gestione attività. Questo procedendo dalla barra di ricerca oppure utilizzando la combinazione Win+R e digitando “taskmgr.exe“.

Piccola chicca conclusiva: il virus YouAreAnIdiot è ormai entrato nella “lore” delle backrooms, tanto che diversi videogiochi di questo tipo includono la finestra lampeggiante con tre faccine come easter egg. Se vi interessa approfondire il fenomeno delle backrooms, dare un’occhiata all’approfondimento su The Exit 8 potrebbe fare al caso vostro.