Il primo concerto in streaming fu tenuto da Vasco Rossi al PalaEuro di Roma, 25 anni fa. Un evento da ricordare a un quarto di secolo di distanza.

Fu quello di Vasco Rossi il primo concerto in streaming della storia. Il rocker di Zocca, infatti, tenne il suo primo concerto in questa modalità ben 25 anni fa, in un’epoca lontana dalle difficoltà che stanno vivendo gli artisti ai tempi del Coronavirus. Lo streaming, infatti, è diventato uno dei mezzi principali di sostentamento di cantanti e gruppi, i quali si esibiscono davanti al proprio pubblico virtuale sia gratuitamente, sia mediante show a pagamento, i cui biglietti si possono acquistare comodamente online.

Vasco Rossi

Vasco Rossi tenne il primo concerto in streaming 25 anni fa

È stato Vasco Rossi a inaugurare l’era dello streaming 25 anni fa. Ebbene sì: il rocker italiano, infatti, ha tenuto un concerto al PalaEur di Roma, il 26 aprile 1996, in diretta sul web. Questo fu il primo evento musicale svolto in questa modalità di trasmissione. Il concerto in questione faceva parte di Nessun pericolo per te tour: lo show online radunò oltre 30 mila fan in rete che non vedevano l’ora di vedere il proprio beniamino esibirsi.

Al tempo, certamente, non ci trovavamo di fronte a un’emergenza sanitaria, come oggi. C’era, semplicemente, la volontà di sperimentare nuovi modi di comunicare e di fare musica, radunando folle, anche a tanti chilometri di distanza, semplicemente utilizzando un pc e una connessione. Un modo di innovare, quello di Vasco, che vale la pena ricordare a venticinque anni da questo particolare evento.

Il rocker di Zocca ricorda Milva e il tour positicipato

Di recente, è venuta a mancare Milva. Il Komandante ha ricordato la grande artista italiana con un post su Instagram, in cui ha espresso il proprio affetto verso l’artista che, oltre ad essere stata una cantante, ha avuto un ruolo importante anche come attrice teatrale. Ecco il post su Instagram in cui il cantautore ha ricordato la collega scomparsa:

Inoltre, il nuovo tour di Rossi è stato posticipato, a causa dell’emergenza sanitaria. Il Nonstoplive tour, infatti, è stato spostato direttamente al 2022. Ecco le nuove date:

24 maggio 2022 – Ippodromo Milano Trenno (ex IDays), Milano;

28 maggio 2022 – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola;

3 giugno 2022 – Visarno Arena (ex Firenze Rocks), Firenze;

11 e 12 giugno 2022 – Circo Massimo, Roma.