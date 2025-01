La storia d’amore e di amicizia

Leonard era il carlino dell’attore Robin Williams, la cui storia d’amore e amicizia ha toccato il cuore di molte persone. Williams, noto per il suo talento e la sua passione per gli animali, adottò Leonard nel marzo 2010 dopo averlo salvato da un’organizzazione no profit di New York, Curly Tail Pug Rescue. Il cuccioletto era l’unico sopravvissuto della sua cucciolata e, nonostante non fosse in buona salute, ricevette le cure e l’amore di Williams, che condivise anche sui social media il suo percorso di recupero.

L’attore, scomparso nel 2014, si era espresso sui suoi legami, dicendo che la chiave della vita era rappresentata da “famiglia, amici e un buon animale domestico”. Sottolineò anche la lealtà dei Carlini, mostrando il suo profondo affetto per questa razza. L’associazione Curly Tail Pug Rescue ha espresso gratitudine a Williams per aver aperto il suo cuore a un cane bisognoso, mantenendo vivo il suo ricordo.

Robin Williams, nato a Chicago nel 1951, è diventato celebre grazie alla sua carriera nel teatro e in televisioni, in particolare con il suo ruolo nell’iconica serie Mork & Mindy. La sua carriera cinematografica, con pellicole come Mrs. Doubtfire e Jumanji, lo ha consacrato come uno degli attori più amati e rispettati del suo tempo. La sua storia con Leonard rimane un simbolo di amore incondizionato e connessione tra umani e animali.