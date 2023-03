La storia che riempie le pagine de “La catena di spine” inizia anni fa con due c…

La storia che riempie le pagine de “La catena di spine” inizia anni fa con due capitoli altrettanto emozionanti: La catena d’oro e La catena di ferro. Anche in questo terzo e ultimo episodio della saga The Last Hours, la protagonista – nata dall’incredibile immaginazione di Cassandra Clare – è Cordelia Carstairs, una Shadowhunter.

Per l’occasione, le traduttrici del romanzo sono state Alessia Merlo e Rossella Pinto, le due fondatrici del fanclub italiano Shadowhunters.it, che negli anni hanno seguito le notizie riguardanti le Shadowhunter Chronicles e le hanno condivise con tutte e tutti, soprattutto con chi non conosce la lingua inglese.

In libreria dal 7 marzo!