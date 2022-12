La statua di Cristo diventa rifugio: le immagini commuovono i fedeli

Un tenero cane ha fatto la statua di Cristo il suo rifugio personale e le immagini commuovono migliaia fedeli – FOTO.

La chiesa è un luogo di preghiera che dovrebbe essere aperto a tutti. Molte sono le linee di pensiero in questo caso, e ogni parroco gestisce la sua chiesa a modo suo. Tuttavia la maggior parte si è commossa difronte ad una cera scena. Una foto dal significato profondo ha fatto il giro del mondo tra milioni di fedeli, i quali sono rimasti piacevolmente colpiti dal gesto. Il cane ha trovato un posto sicuro ed è accanto alla figura di Gesù.

La statua di Gesù diventa il rifugio sicuro del piccolo cane – FOTO

Per molti fedeli questa foto vale più di mille parole, in quanto anche un tenero animale può trovare conforto sicurezza accanto alla figura di Cristo. Secondo la pagina Facebook che ha condiviso le immagini, Roaming Catholics, l’accaduto è avvenuto in una chiesa situata nel Sud America. Tuttavia le immagini parlano chiaro e, inoltre, il gesto del parroco è stato esemplare.

Secondo quanto riportato da Roaming Catholics, i parrocchiani hanno riferito della presenza del cane al parroco non appena l’hanno notato vicino alla statua di Cristo. La sua reazione è quanto di più genuino e saggio potessero sentire in quel momento: “Lasciamolo stare e non disturbiamolo, ha tutto il diritto di stare con il suo Signore e Maestro“.

Il messaggio condiviso dal sacerdote è stato molto toccante e i fedeli lo hanno condiviso insieme alle foto del cagnolino. Difatti rispecchia quello che è tutto il periodo dell’Avvento, iniziato l’ultima settimana di novembre. Mentre si aspetta la nascita di Gesù bambino, bisogna ricordare l’importanza della creazione e della nascita, compresi i suoi animali e nello specifico il migliore amico dell’uomo.

Questo cane quando è entrato in chiesa, poteva coricarsi e riposare sul pavimento, su una panchina o sulle scale, invece ha scelto il posto più inaspettato, ovvero proprio la statua di Cristo. Le foto e la storia sono diventati virali facendo il giro del mondo, raccogliendo centinaia di commenti di commenti confortanti.