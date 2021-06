In Italia pratichiamo quasi 400 discipline sportive. E’ un problema quando, alla vigilia dei Giochi Olimpici, ci si interroga su quanti siano gli Azzurri da medaglia e se non sarebbe meglio, come fanno altri Paesi, concentrarsi su un numero ristretto di sport. Visto con gli occhi di uno sportupper, lo stesso dato si trasforma però in un mare di opportunità: quasi 400 mercati a disposizione, di nicchia, ma non solo.

Gli sportupper sono l’evoluzione sportiva degli startupper: nascono con una forte passione per una disciplina, che può anche diventare un lavoro; completano il tutto con lo studio quotidiano che è parte del Dna sportivo, in forma di allenamenti e studi di preparazione; hanno da subito il mondo come riferimento perché lo sport è felicemente g-local, e magari riescono a sfruttare un genius loci, che può anche nascere da opportunità di calendario.

Un mestiere nato dalla passione per il tennis

Andrea Candusso, torinese, 44 anni, è il prototipo dello sportupper: insegnante di tennis, ma esperto anche di scienze motorie, dunque con conoscenze tecniche e pure fisiche, curioso al punto da diventare anche incordatore, mestiere che in Italia ancora pochi riconoscono e che invece all’estero è già ricercato, 9 anni fa ha compiuto il salto rappresentato, come per tanti, dall’apertura della partita Iva. E oggi, con Torino che si appresta a diventare capitale mondiale del tennis con le Atp Finals, il torneo con i migliori giocatori dell’anno, e con la Coppa Davis, appuntamenti che hanno acceso l’attenzione pure del Politecnico, può presentare la sua “rivoluzione biomeccanica” mettendosi al fianco di Albert Einstein in copertina.

E’ un gioco, ma neanche tanto, perché la formula di Andrea, + o -7 = 15km/h, vale la teoria della relatività: “Le racchette escono dalla fabbrica con 7 grammi in più o in meno di peso che valgono appunto 15 km – ci ha spiegato – A me tocca equilibrare la situazione: un microsovraccarico, ripetuto tante volte, può portare a infortuni. Il mio lavoro vale anche per la prevenzione”. Poi, ciliegina sulla torta, serve il cosiddetto poster boy, un talento giovane con tanti anni davanti, nativo digitale quanto serve per capire come navigare e non affogare in quel mare di dati che oggi ogni sportivo produce: in questo caso è Jannik Sinner, un predestinato in mezzo a tanti tennisti italiani tra i migliori del mondo quanti non ne abbiamo mai avuti.

Vent’anni ancora da compiere, 188 centimetri di altezza (3 più di Federer e Nadal), altoatesino di gran carattere che si è trasferito in riviera per stare vicino al maestro Riccardo Piatti, Sinner si è presentato al test con Candusso con la naturale curiosità di un ragazzo della sua età, ma anche con le certezze di un giocatore che sta bruciando le tappe. Eppure in un’ora sola, ovviamente preceduta da considerazioni su tutti i dati già disponibili, il team di Hyper Tennis ha modificato la sua racchetta facendo aumentare del 5,13% l’accelerazione del diritto, che ha guadagnato 1,5 km/h di velocità; l’accelerazione del rovescio è stata addirittura del 7,5%, tradotta in quasi 9 km/h di maggiore velocità del colpo. Infine, il servizio è diventato più veloce di oltre 3 km/h grazie a un’accelerazione del 2%.

Dati che non devono essere pesati solo col misuratore di velocità che ormai c’è su tutti i campi, ma anche e soprattutto con il relativo guadagno in termini di pulizia dei colpi che finiscono col gravare meno sul fisico con tutte le ripetizioni imposte da un match. Per Sinner, ma anche per il cinquantenne che gioca al circolo sognando semplicemente un miglioramento, potendolo certificare con dati certi, Andrea Candusso mixa passato e futuro: il campo, nello specifico quelli del Circolo della Stampa di Torino che diventano Lab e pure hub, l’occhio da intenditore del classico maestro di tennis, e un team di lavoro in cui ci sono biomeccanici, specializzati questi non solo nello studio dei movimenti ma anche, ecco la novità, dei materiali.

La tecnica dietro alle accelerazioni

Ogni gesto tecnico effettuato in campo è analizzato e videoanalizzato per capire dove e come intervenire: Hyperstrings, per esempio, attività relativa solo a una parte della racchetta e che però dà il nome a tutto il progetto, personalizza la scelta delle corde. Poi si passa alla racchetta: la personalizzazione non è solo una firma, è trasformare grazie agli sportsdata, di cui Torino era già una capitale grazie a Delta3, uno strumento nell’attrezzo migliore per le caratteristiche di ogni singolo giocatore.

Oggi Candusso muove una squadra di tecnici: “Dieci anni fa non si parlava di intelligenza artificiale, io invece ho pensato che fosse il momento di unire conoscenze fisiche con conoscenze specifiche. Ingegneria applicata al movimento”. I dati registrati sono tanti, e personali ovviamente: la velocità con cui si colpisce la pallina, le accelerazioni, i tempi di gestione dei movimenti. L’intelligenza artificiale non serve solo per migliorare il prodotto, ma anche per perfezionare il gesto tecnico: “Il punto di arrivo – ha spiegato ancora Candusso – è riuscire a elaborare algoritmi per costruire analisi intelligenti”.

Lo sportupper sa di non avere una vita facile, forse la sceglie proprio per questo: “Non è facile in Italia realizzare un progetto come un team”, ci ha confessato Candusso, che non a caso vanta tra i titoli quello di accordatore ufficiale della nazionale kazaka, ma è l’evoluzione dello sport che lavora a beneficio di una società come Hyperstrings. Nata tardi, forse, per intercettare Roger Federer, ma felicemente contemporanea dell’hyper tennis azzurro che si traduce non solo in risultati, ma anche in una crescita impetuosa di praticanti. Bisogna saper riconoscere un mercato per frequentarlo: come sul campo da tennis, certi momenti non si riconoscono a occhio nudo.

Servono le riprese, i dati, si devono conoscere le teorie di ogni movimento per migliorarne la pratica: ”E’ una nuova frontiera – è la riflessione di Candusso – non per spersonalizzare il gioco, ma per una sua naturale evoluzione basandosi su numeri precisi”. Come si dice in questi giorni anche al Roland Garros: game, set and match.