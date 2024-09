La Star di TikTok Taghera Sotto Minaccia a Napoli: L’Incubo di un’Aggressione

Un’aggressione ha colpito l’artista e influencer Taghera, una popolare tiktoker di 27 anni con oltre 370.000 follower, nel centro di Napoli. La giovane, originaria del Kirghizistan e residente nella città partenopea da sei anni, ha raccontato l’incidente in un video postato sui social. La sua esperienza ha avuto luogo quando un uomo con il volto coperto le ha puntato una pistola alla testa. Taghera ha descritto che, insieme a un complice, l’aggressore ha minacciato sia lei che il suo cane.

Durante l’aggerrato assalto, il motorino degli aggressori era acceso, e mentre Taghera urlava, il suo cane ha iniziato ad abbaiare, contribuendo a mettere in fuga i malviventi. Fortunatamente, la giovane è riuscita a scappare illesa, sebbene abbia espresso la paura di dormire e di fare incubi dopo l’episodio traumatico.

In seguito all’accaduto, Taghera ha rassicurato i suoi seguaci con un secondo video in cui ha spiegato di non aver presentato denuncia immediatamente, poiché era in preda al panico e temeva che i suoi aggressori sarebbero tornati. Nonostante avesse contattato la polizia, non sono riusciti a trovarla. Ha sottolineato di aver avuto paura ma che, fortunatamente, nulla le è stato rubato. Ha anche specificato che, a differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, non sono stati colpiti né lei né il suo cane. L’episodio ha lasciato Taghera scossa, riflettendo sul momento in cui ha pensato che la sua vita potesse finire così.

Taghera è conosciuta per la sua personalità vivace e per il suo particolare modo di esprimersi in italiano. La sua storia di vita è segnata da una difficile infanzia trascorsa in un orfanotrofio, e ora sta cercando di affermarsi nel mondo dell’arte e sui social media tramite la sua pittura e il suo talento.

Il caso ha suscitato grande attenzione, evidenziando le problematiche legate alla sicurezza e alla violenza nelle strade, in contrasto con l’immagine vivace e accogliente di Napoli. Le sue parole hanno toccato molti, generando solidarietà e supporto da parte dei suoi follower.