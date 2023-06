La stagione del Manzoni di Roma fra gialli comici e tragicommedie

Come da tradizione oramai conclamata, anche la nuova stagione del teatro Manzoni di Roma si dipanerà fra divertimento e sentimento, attraverso gialli comici e tragicommedie, con la presenza di diversi attori che anche il prossimo anno calcheranno quello che è di fatto divenuto il ‘loro’ palcoscenico. A iniziare, ovviamente, da Pietro Longhi – che del Manzoni è il direttore artistico – con la proposta della pièce ‘Il cappotto di Janis’ che a febbraio lo vedrà al fianco di Edy Angelillo per la regia di Enrico Maria Lamanna: l’opera di Alain Teulié, che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’epilogo della storia, è stata rappresentata nella stagione appena conclusa per tre mesi al teatro Piccolo Montparnasse di Parigi.

Il sipario si aprirà il 5 ottobre con la prima rappresentazione in Italia della commedia brillante di Norm Foster, ‘C’è un cadavere in giardino’, protagonisti Sergio Muniz e Miriam Mesturino diretti da Silvio Giordani. A seguire Ottavia Bianchi, Patrizia Ciabatta, Beatrice Gattai e Giulia Santilli, ovvero le protagoniste la scorsa stagione di ‘Le sorellastre’, che ora portano ‘Moira, casa, famiglia e spiriti’. Si prosegue con ‘Fino alle Stelle’, commedia musicale scritta e interpretata da Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. Quindi, sarà la volta della trasposizione teatrale di un cult degli anni Ottanta: ‘Tre uomini e una culla’, adattamento firmato dalla stessa autrice del film francese Coline Serreau, per la regia di Gabriele Pignotta, che sarà anche lo spettacolo di Capodanno.

In cartellone figurano nella seconda parte della stagione Max Pisu, Nino Formicola e Giancarlo Ratti per ‘Forbici & Follia’ che si annuncia come uno spettacolo interattivo in cui il pubblico sarà il vero protagonista; il giallo comico ‘Chi l’ha vista?’ interpretata da Enzo Casertano e Paola Tiziana Cruciani anche autrice e regista; Fioretta Mari, Patrizia Pellegrino e Blas Roca Rey per ‘Donnacce’ di Gianni Clementi. A chiudere la stagione, con ultima replica il 2 giugno, saranno Paola Gassman e Mirella Mazzeranghi con la commedia tragicomica ‘Tutto per Lola’ per la regia di Silvio Giordani.

(di Enzo Bonaiuto)