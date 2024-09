La stagione 2025 di Formula 1 si avvicina, e siamo entusiasti di annunciare l’ap…

📣La stagione 2025 di Formula 1 si avvicina, e siamo entusiasti di annunciare l’apertura della biglietteria per le due gare italiane:

Formula 1 Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025

Imola, 16-18 Maggio 2025

Formula 1 Gran Premio d’Italia 2025

Monza, 5-7 Settembre 2025

🎫 A partire dalle ore 12:00 di oggi 3 Settembre 2024, potrai acquistare i biglietti per i Gran Premi 2025 su TicketOne.it. Non perdere questa opportunità esclusiva di vivere l’emozione della Formula 1 in prima persona! 🏎️