La SpoletoNorcia in MTB: nel weekend del 1° settembre, appuntamento imperdibile con il più grande evento cicloturistico d’Italia

Dopo il clamoroso successo dello scorso anno per l’edizione dei dieci anni, si rinnova a Spoleto nel weekend 30 agosto-1° settembre l’imperdibile appuntamento di fine estate con La SpoletoNorcia in MTB, il più grande evento cicloturistico d’Italia, nato per valorizzare un’area del magnifico territorio umbro dominata dalla spettacolare Vecchia Ferrovia che collegava in origine le due cittadine, poi convertita con successo e lungimiranza in tracciato ciclopedonale. L’evento è sostenuto anche quest’anno dalla Pietro Coricelli, azienda olearia ambasciatrice dell’oro verde Made in Italy nel mondo.

Intorno alla manifestazione cicloturistica di domenica 1° settembre – articolata in cinque percorsi diversi per difficoltà, incluso un nuovo percorso con due salite a cronometro – è in programma una grande kermesse di tre giorni con eventi e iniziative aperti a tutti presso il Village de La SpoletoNorcia in MTB, nel cuore della città.

Venerdì 30 e sabato 31 agosto: incontri e talk-show dedicati alla bicicletta, cicloturismo, sicurezza, inclusività – La SpoletoNorcia è percorribile con bici speciali disponibili in loco – e workshop per imparare a prendersi cura della propria bicicletta, visite guidate sabato e domenica in città e al Museo Archeologico;apertura straordinaria del Museo della Ferrovia, musica, spettacoli e intrattenimento mentre, per i più piccoli, l’area KID con ciclogiochi, gimcana e una gara tutta per loro.

L’evento de La SpoletoNorcia è anche una golosa occasione per apprezzare le eccellenze eno-gastronomiche del territorio, con aperibike e gli assaggi per il pubblico in collaborazione con i partner della manifestazione: degustazioni di olio presso lo stand Pietro Coricelli e streetfood contadino a cura diColdiretti Umbria-Campagna Amica con vendita diretta dei prodotti tipici proposti dagli agricoltori locali.

Dopo l’esordio dello scorso anno si svolgerà inoltre sabato 31 agosto la SN TRAIL RUN, manifestazione podistica di corsa in montagna sulla Vecchia Ferrovia articolata in tre percorsi di gara (la SN ULTRA TRAIL di 44 km e circa 2000 m di dislivello, la SN HARD TRAIL di 24 km con dislivello di 960 m, la SN SOFT TRAIL di 14 km con un dislivello di circa 300 m) e un percorso non competitivo aperto a tutti sullo stesso tracciato della SN SOFT TRAIL.

LA SPOLETO NORCIA IN MBT DEL 1° SETTEMBRE – I PERCORSI

Domenica 1° settembre è il giorno La SpoletoNorcia in MTB con cinque percorsi – su tratti con fondo misto e single track tecnici, attraverso una delle più rigogliose aree dell’Umbria, caratterizzata da maestose montagne solcate dal corso del fiume Nera, inclusi incantevoli borghi, viadotti di pietra e gallerie elicoidali al buio – che da quest’anno includono anche il nuovo format SN CHRONO.

Nel dettaglio: il percorso FAMILY adatto a tutti di 15 km (il cui ricavato sarà anche quest’anno interamente devoluto in beneficienza all’associazione “Il sorriso di Teo”); il percorso CLASSIC di 57 km e 1570 m di dislivello che segue lo storico tracciato della SpoletoNorcia; il percorso EASY ROUTE, 40 km e 900 m di dislivello (una variante del Classic); il percorso HARD che, con il suo itinerario circolare di 85 km e 2.200 m di dislivello, è il più impegnativo, destinato a partecipanti in possesso di certificato medico agonistico specifico per ciclismo. La SN CHRONO – novità 2024 – è un percorso non agonistico su 53 km e 1750 m di dislivelloche prevede due salite a cronometro per chi vuole sfidare sé stesso e gli amici di pedalata.

Premi POC e Garmin per chi vince Ultra Trail e Chrono.

La SpoletoNorcia in MTB non si esaurisce con il weekend di inizio settembre ma è un progetto che abbraccia l’intero anno con percorsi di cicloturismo permanenti, proposte di turismo lento e sostenibile per borghi e comunità e servizi per il cicloturista riuniti sotto il marchio SN365 (SpoletoNorcia 365 giorni l’anno).