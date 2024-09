La spinta cinese traina il lusso europeo nei mercati

L’andamento economico dei marchi europei del lusso è molto positivo, grazie soprattutto all’azione di supporto del governo cinese, mirata a rilanciare la stagnante economia del Paese. L’imminente celebrazione della “Settimana d’oro”, che tradizionalmente stimola i consumi, ha ulteriormente favorito questo trend. Le aziende del lusso stanno registrando risultati rilevanti sui mercati europei.

A Parigi, marchi noti come Kering, Hermes, LVMH e Christian Dior hanno visto i loro guadagni superare il 4%, evidenziando la solidità del settore nella capitale francese. Anche Burberry a Londra e Hugo Boss a Francoforte hanno avuto scambi molto positivi, confermando una buona performance del mercato del lusso. In Italia, la situazione è altrettanto incoraggiante; Brunello Cucinelli sta guidando l’indice FTSE Mib con un guadagno superiore al 3,5%. Salvatore Ferragamo ha registrato un incremento sopra il 5% tra le Mid Cap, mentre Aeffe, pur annunciando l’addio di Alberta Ferretti dalla direzione creativa del suo marchio, ha ottenuto un guadagno del 3,4%.

Tuttavia, non tutte le aziende hanno beneficiato di questo trend positivo. Gismondi 1754 ha dovuto affrontare una performance in controtendenza, influenzata dalla pubblicazione di un semestre deludente. Questo dimostra che, sebbene il comparto del lusso stia vivendo un momento favorevole, ci sono ancora sfide significative per alcune aziende.

In sintesi, il settore del lusso in Europa vive un periodo di crescita sostenuta, spinta da fattori esterni come le politiche economiche cinesi e il rinnovato entusiasmo dei consumatori in vista di celebrazioni come la “Settimana d’oro”. Marchi storici e consolidati continuano a guadagnare terreno, particolarmente in mercati chiave come Parigi, Londra e Francoforte, mentre in Italia marchi come Brunello Cucinelli e Salvatore Ferragamo si distinguono per performance eccellenti. Nonostante questo slancio generale, le difficoltà di alcune aziende, come Gismondi 1754, suggeriscono che la resilienza del settore rimane una questione complessa e meritano attenzione continua.