La madre lo stava cercando dallo scorso ottobre, quando era scomparso da casa senza lasciare alcuna traccia e senza portare con sé i farmaci che stava assumendo per curarsi. È stato ritrovato alla Spezia lo scorso 7 luglio, dopo esser stato riconosciuto dagli uomini della volante, a cui si era ribellato nel corso di un accertamento, grazie ad una segnalazione della trasmissione “Chi l’ha visto” in onda su Rai Tre. Vicenda movimentata e a lieto fine quella di un 39enne tedesco di origini congolesi residente in Francia, che ha trovato il suo epilogo nel levante ligure. L’uomo, avvistato in stato di alterazione da alcuni passanti in via Pascoli, nella prima periferia, era stato segnalato da alcuni passanti alle forze dell’ordine; all’arrivo degli agenti, si era rifiutato di esibire i propri documenti e dare informazioni per esser identificato, rispondendo con fare intimidatorio. Segnalato ed accompagnato in questura, dov’è stato segnalato in stato di libertà per il reato di minaccia a pubblico ufficiale è stato quindi sottoposto ad accertamenti: oltre a risalire alla sua identità, è emerso come avesse a suo carico diversi precedenti, commessi sotto vari nominativi. Proprio durante queste operazioni l’uomo è stato riconosciuto, grazie alla segnalazione della trasmissione condotta da Federica Sciarelli: la redazione, contattata dalla questura spezzina, ha fornito gli estremi esatti dell’uomo ed il contatto della madre, che ne aveva denunciato la scomparsa quasi un anno fa. Dopo il ricongiungimento virtuale, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea per accertamenti, quindi ricoverato nel reparto di psichiatria. A chiudere questa tumultuosa vicenda, il lieto fine: la madre del 39enne, arrivata alla Spezia dall’aeroporto di Pisa, ha fatto tappa in questura ed al nosocomio dove ha ritrovato il figlio per riportarlo a casa.