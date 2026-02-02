La Spezia: girone Uisp a quattro in testa

La squadra Amatori Per Lucio eguaglia in vetta la classifica del Girone 1, dove ora guidano a pari merito anche Amatori Castelnuovo, Virgoletta e Sarzana Calcio. Nella seconda giornata di ritorno del campionato Uisp a 11, l’Amatori Castelnuovo è caduto in casa contro il Ritrovo Filetto, mentre il Sarzana è stato fermato sul pari dalla Sesta Godano. Questi risultati hanno permesso il sorpasso congiunto: l’Amatori Per Lucio ha vinto nettamente contro il Ceserano, con una tripletta della famiglia D’Amico, e il Virgoletta ha superato in trasferta il Comano.

Nel Girone 2, invece, la vetta rimane salda con le vittorie dell’Aston Uella Carrara e dei Rangers Soliera. La partita più eclatante della giornata è stata la netta affermazione esterna del Riomaior Bar O’Netto, che ha sconfitto l’Autoservice Cassana con un rotondo 8-0. La classifica vede sempre in testa l’Aston Uella Carrara, seguita dai Rangers Soliera e, dopo questa grande prestazione, dal Riomaior Bar O’Netto.