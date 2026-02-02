10.8 C
Roma
lunedì – 2 Febbraio 2026
Sport

La Spezia: girone Uisp a quattro in testa

Da stranotizie
La Spezia: girone Uisp a quattro in testa

La squadra Amatori Per Lucio eguaglia in vetta la classifica del Girone 1, dove ora guidano a pari merito anche Amatori Castelnuovo, Virgoletta e Sarzana Calcio. Nella seconda giornata di ritorno del campionato Uisp a 11, l’Amatori Castelnuovo è caduto in casa contro il Ritrovo Filetto, mentre il Sarzana è stato fermato sul pari dalla Sesta Godano. Questi risultati hanno permesso il sorpasso congiunto: l’Amatori Per Lucio ha vinto nettamente contro il Ceserano, con una tripletta della famiglia D’Amico, e il Virgoletta ha superato in trasferta il Comano.

Nel Girone 2, invece, la vetta rimane salda con le vittorie dell’Aston Uella Carrara e dei Rangers Soliera. La partita più eclatante della giornata è stata la netta affermazione esterna del Riomaior Bar O’Netto, che ha sconfitto l’Autoservice Cassana con un rotondo 8-0. La classifica vede sempre in testa l’Aston Uella Carrara, seguita dai Rangers Soliera e, dopo questa grande prestazione, dal Riomaior Bar O’Netto.

Articolo precedente
Malta introduce PrEP gratuita contro HIV
Articolo successivo
Nuova Legislazione Farmaceutica Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.