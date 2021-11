La spesa pubblicitaria sul formato Amazon Sponsored Display è aumentata del 14% in Europa poiché gli inserzionisti hanno distribuito il proprio budget su più attività di canalizzazione superiore e Amazon aggiunge nuove opzioni di targeting, secondo gli ultimi dati [richiede registrazione] della società di pubblicità e intelligence eCommerce, Perpetua.

Poiché i consumatori preferiscono i canali online per la scoperta dei prodotti, è fondamentale che i marchi ottimizzino la loro strategia su Amazon e rendano l’esperienza di acquisto il più semplice possibile.

Allo stesso tempo, l’attività di brand building su Amazon è diventata più popolare e questo significa che i posizionamenti sulle piattaforme video di proprietà di Amazon, come Fire TV e IMDb, sono cresciuti. Ripensare a questa attività del brand nell’ascesa del commercio digitale sarà una sfida chiave per i professionisti del marketing.

La spesa pubblicitaria sul formato Amazon Sponsored Display è aumentata del 14% in Europa, con Italia, Germania e Gran Bretagna che hanno registrato incrementi a doppia cifra. In particolare in Italia gli investimenti sono cresciuti di ben il 39%.

Sponsored Brands ha avuto la migliore performance di ROAS nel terzo trimestre del 2021 e continua “a essere una delle unità pubblicitarie più coinvolgenti ed efficienti”.

A fronte di tali dinamiche i prezzi degli annunci su Amazon continuano a crescere. Per quanto riguarda il nostro Paese il CPC [cost per click] medio degli Sponsored Products cresce del 13%. Quello degli Sponsored Brands del 6% e quello di Sponsored Display del 18%.

Il fatto di pagare solo per i click, ma non per le visualizzazioni, come Google, ma non come Facebook, dove invece, come sappiamo, è possibile condurre campagne tese a visualizzare un determinato messaggio, costituisce un sicuro vantaggio competitivo, come del resto rimarca Amazon stesso.

Soprattutto è la possibilità di avere messaggi promozionali all’interno della stessa piattaforma nel quale si vendono i propri prodotti che non poteva che essere di grande appeal per le imprese. Ed è proprio di questi giorni l’annuncio di Amazon di otto soluzioni pubblicitarie e di misurazione che «aiutano i brand a creare connessioni autentiche con i clienti e far crescere le loro attività».

E infatti, stando al recente report sui risultati del 3° trimestre di Amazon, i ricavi da advertising di Amazon continuano a crescere, e a pesare sul fatturato totale aziendale.