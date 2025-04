La speranza dei leader dell’UE

La premier Giorgia Meloni ha elaborato un piano per persuadere il presidente americano Donald Trump a non imporre nuovi dazi, che avrebbero conseguenze negative sull’economia europea e sugli esportatori italiani. I leader dell’Unione Europea sperano che la sua missione a Washington sia proficua, valorizzando il legame personale elogiato da Trump. In passato, il coinvolgimento di Meloni con Trump ha creato tensioni nel contesto europeo, ma ora, di fronte a una potenziale guerra commerciale, molti ritengono che lei possa essere l’unica leader europea ascoltata da Trump. Un funzionario italiano ha confermato che l’attenzione del presidente Usa rappresenta una risorsa per l’UE, che ha tre mesi per convincerlo a evitare dazi del 20% sulle esportazioni.

Finora, i tentativi di altri leader europei di influenzare Trump non sono stati efficaci. Meloni, però, considera Trump ragionevole e le sue minacce commerciali come tattiche negoziali. Intende dimostrare di poter ottenere concessioni e che una collaborazione fra le parti è possibile. Alcuni leader, come il presidente francese Macron, sono preoccupati che Trump’s strategia sia quella di dividere l’UE, mentre il ministro francese Ferracci ha espresso rammarico per la missione di Meloni, sottolineando l’importanza dell’unità europea.

Tuttavia, il governo francese ha successivamente minimizzato le preoccupazioni riguardanti i colloqui di Meloni. La portavoce della Commissione Europea ha confermato che Meloni ha discusso del viaggio con Ursula von der Leyen. I diplomatici europei ritengono che si attenga agli accordi UE, evidenziando gli interessi bilaterali legittimi degli Stati membri. Anche i politici tedeschi vedono in questo viaggio un segnale positivo per l’Europa, evidenziando il buon rapporto di Meloni con Trump.