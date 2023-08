La Spears rompe il silenzio sul divorzio: “Vorrei mostrare le mie lacrime”

A 24 ore dal messaggio di Sam Asghari, anche Britney Spears ha parlato della separazione. In un nuovo post la principessa del pop ha scritto che le piacerebbe mostrare il suo dolore e le sue lacrime, ma che non lo fa perché è sempre stata abituata a non far vedere il suo lato più fragile. La popstar di Toxic ha poi dichiarato di avere il supporto degli amici, che in questo momento le hanno dato il sostegno del quale aveva bisogno.

“Come tutti sanno, io e Sam non stiamo più insieme. Sei anni sono tanti per stare con qualcuno quindi, sono un po’ scioccata ma non sono qui a spiegare perché perché è finita, perché sinceramente non sono affari di nessuno! Ma non potevo più sopportare il dolore onestamente. Devo ammettere che ho ricevuto così tanti messaggi che mi hanno riscaldato il cuore, tanti messaggi e anche il supporto dagli amici e di questo vi ringrazio! Sono sembrata forte per troppo tempo e il mio Instagram può sembrare perfetto ma è lontano dalla realtà e penso che lo sappiamo tutti!

Mi piacerebbe mostrare le mie emozioni e le mie lacrime, far vedere come mi sento veramente, ma per qualche ragione ho sempre dovuto nascondere le mie debolezze. – ha continuato la Spears – Sono stata il forte soldatino di mio padre, anche perché altrimenti finivo in posti dove essere riparata dai dottori! Ma è stato allora che ho avuto più bisogno di una famiglia! Dovresti essere amato incondizionatamente… non a delle condizioni! Quindi sarò più forte che posso e farò del mio meglio! E in realtà sto davvero dannatamente bene! Comunque buona giornata e non dimenticare di sorridere”.