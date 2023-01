La Spears è davvero libera? La sua ex assistente fa chiarezza

Nonostante la conservatorship sia definitivamente sciolta, sono in molti i fan di Britney Spears a credere che la popstar non sia totalmente libera. I dubbi e i rumor sono cresciuti nelle ultime settimane, soprattutto da quando on line hanno iniziato a circolare alcune teorie del complotto piuttosto bizzarre. Ma a fare un po’ di chiarezza è arrivata l’ex assistente della cantante di Gimme More, Victoria Asher. La donna ha lavorato a stretto contatto con la Spears fino all’agosto del 2022, ma continua ad essere in contatto con lei. In una recente live la Asher ha assicurato che Britney è libera, gestisce i suoi social e può fare tutto quello che vuole.

Britney Spears è libera, parola di Victoria Asher: “Decide lei quello che fare e cosa pubblicare”.

“Se lei è completamente libera? Sì. Voglio dire, sì, sì, sì, e questo è tutto quello che posso dire. Potete crederci o non crederci, però adesso così stanno le cose. Gestisce lei la sua vita e pubblica quello che desidera. Attualmente non lavoro per lei, ma ci sono sempre quando vuole. – ha continuato Victoria Asher – Se mai lei dovesse avere bisogno di me io ci sono e lei lo sa benissimo. Britney è davvero una bella persona. Mi ha scritto dei messaggi molto belli ultimamente e avremmo anche dovuto cenare insieme, ma non l’abbiamo ancora fatto. Ma io ci sarò sempre per questa donna meravigliosa. So quanto la amate tutti e so quanto siete tutti curiosi delle cose che la riguardano. Mi piacerebbe continuare a rispondere alle vostre domande ma per rispetto nei suoi confronti, non parlerò a suo nome. Quindi vi chiedo di non farmi più domande su di lei perché non posso più rispondervi”.