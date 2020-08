Marino. La retrocessione da fanalino di coda in serie B, dopo le due salvezze conquistate nelle precedenti stagioni, ha spinto il club ferrarese ad avviare un nuovo corso. La mancata conferma di Di Biagio, subentrato il 10 febbraio a Semplici, era ormai un fatto noto e da giorni circolava il nome del tecnico siciliano come suo successore. Il presidente Walter Mattioli ha atteso che Marino concludesse la stagione alla guida dell’Empoli, culminata con l’eliminazione al primo turno dei playoff per mano del Chievo, per perfezionare la trattativa e dare l’annuncio ufficiale.

Tante esperienze tra A, B e C

– La Spal riparte da Pasquale

Nato a Marsala nel luglio 1962, dopo la carriera da giocatore nel ruolo di centrocampista, il neo tecnico spallino ha intrapreso quella di allenatore, sedendo tra A, B e C sulle panchine di storiche piazze italiane, quali Foggia, Catania, Udinese, Parma, Genoa, Pescara, Frosinone, Spezia, Brescia ed appunto Empoli, per un totale di oltre 570 presenze tra i professionisti. Marino sarà presentato giovedì alle 11.30 con una conferenza stampa allo stadio Mazza.