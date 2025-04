La Spagna scende in piazza contro l’aumento dei prezzi degli affitti

La Spagna ha visto una mobilitazione storica per il diritto a un alloggio dignitoso, con manifestazioni in cinquanta città. Le proteste, caratterizzate dallo slogan “Mettiamo fine al business dell’alloggio”, sono state organizzate contro l’aumento dei prezzi degli affitti. I cittadini si sono uniti per rivendicare il diritto a vivere in condizioni migliori e per contrastare la speculazione nel settore immobiliare.