La spaccatura nell’adozione dell’AI nelle aziende americane

Un nuovo rapporto del Project NANDA del MIT, intitolato “State of AI in Business 2025”, evidenzia una frattura significativa nell’adozione dell’intelligenza artificiale nelle aziende. Mentre l’implementazione ufficiale dell’AI in azienda è stagnante, cresce un’economia sotterranea che si affida a strumenti di AI personale utilizzati dai dipendenti.
Il rapporto mette in evidenza il “GenAI divide”: nonostante investimenti significativi nelle iniziative di AI generativa, solo il 5% delle imprese ha registrato risultati significativi. La maggioranza, il 95%, non riporta alcun impatto positivo. Tuttavia, l’utilizzo di modelli linguistici da parte dei lavoratori è molto diffuso, suggerendo l’esistenza di un’economia parallela.
Solo il 40% delle aziende ha adottato abbonamenti ufficiali a strumenti di AI, ma oltre il 90% dei dipendenti utilizza regolarmente strumenti personali. L’adozione da parte degli utenti ombra supera quella dei progetti ufficiali, che rimangono bloccati in fase di sperimentazione.
Le principali ragioni di questo divario includono la flessibilità e l’immediatezza delle soluzioni consumer come ChatGPT, che si integrano facilmente nel flusso di lavoro degli utenti. In confronto, i progetti aziendali affrontano complessità nelle integrazioni e interfacce rigide.
L’uso di strumenti personali sta creando un circolo vizioso, poiché i dipendenti, abituati a tecnologie più adatte, trovano sempre meno tollerabili le soluzioni aziendali. Inoltre, il rapporto sfata alcuni miti, inclusa l’idea che l’AI non stia trasformando il business.
Infine, sebbene il settore tecnologico abbia vissuto licenziamenti sostanziali, ci sono domande sul futuro dell’AI, in particolare sull’efficacia delle nuove versioni di strumenti come ChatGPT. L’analisi della Federal Reserve suggerisce potenziali benefici per la produttività, ma con un impatto che potrebbe non rivoluzionare il mercato del lavoro.
Scopri tutti i gadget e le offerte a tempo su Amazon. Non perdertele! 🔥