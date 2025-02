La sostenibile leggerezza di un viaggio in Spagna: fa bene all’ambiente, fa bene anche a te

La Spagna è una meta turistica di grande interesse, non solo per il numero di visitatori, ma anche per il suo impegno verso il turismo sostenibile. Nel 2024, infatti, è stata scelta come Miglior Destinazione Sostenibile da Lonely Planet. Il paese vanta quasi 11.000 chilometri di percorsi naturali, frutto di un’ideazione che risale al 1993, volta a favorire un turismo eco-compatibile. Tra i percorsi degni di nota troviamo l’itinerario del Cantabrico e il Camí de Cavalls a Menorca, che si caratterizzano per paesaggi unici e varietà naturalistiche.

La gastronomia spagnola abbraccia la sostenibilità con numerosi mercati locali che promuovono prodotti biologici e tradizionali. A Madrid e Barcellona, ad esempio, i mercati come il Mercato Municipale dei Produttori e il Mercat de la Terra offrono esperienze culinarie legate al territorio, promuovendo l’incontro tra produttori e consumatori.

Inoltre, la Spagna è casa di geoparchi UNESCO come il Geoparque Volcanes de Calatrava e il Geoparc Orígens als Pirineus Catalans, che offrono esperienze turistiche immersi nella natura, evidenziando la diversità ecologica del paese. Queste aree non solo rappresentano la bellezza paesaggistica, ma anche una testimonianza della storia geologica attraverso i loro particolari ambienti e formazioni naturali.

La combinazione di natura, cultura e gastronomia sostenibile rende la Spagna una destinazione ideale per chi cerca un turismo responsabile. Con il rispetto per l’ambiente, i turisti sono invitati a scoprire e apprezzare un paese ricco di tradizioni, paesaggi mozzafiato e un forte legame con le proprie radici naturali.