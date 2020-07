Se il campionato in un certo senso finisce di nuovo, per fortuna non a causa del virus ma con un grande distanziamento tra la Juventus e la Lazio, tra i bianconeri e tutte le altre, forse non dipende solo dalla vittoria del Milan all’Olimpico: dopo due rimonte, alla Lazio non è nemmeno riuscita l’ipotesi della terza, troppe assenze, troppa stanchezza,per una volta troppo Milan. Ma, soprattutto, troppa Juve. E’ lei che non sbaglia mai: quattro partite e altrettante vittorie da quando la serie A è ripartita, 13 gol segnati e soltanto 2 presi, una dimostrazione di forza e controllo totali. E se è vero che i bianconeri hanno perduto la Coppa Italia, ma ai rigori, in campionato ormai sembrano allenarsi contro chiunque: quattro reti al Torino così come al Lecce, e tre al Genoa a Marassi. Prima del Covid, questo strapotere non c’era.

Per assurdo, la Juve è più forte adesso. Persino più allenata, più equilibrata. E’ come se la lunga, forzata sosta avesse chiarito le idee a Sarri, che ha finalmente trovato la squadra titolare. In attacco non si prescinde da Dybala e Ronaldo, per la quarta volta a segno insieme in quattro partite. Solo la prossima squalifica dell’argentino contro il Milan spezzerà la coppia per una sera, ma poi tutto tornerà forse come prima. Insieme all’attacco titolare, anzi ormai titolarissimo, per dirla con un termine che ai tempi di Sarri (e prima ancora, di Mazzarri) veniva molto usato a Napoli, ecco i tre di centrocampo che Sarri schiera ormai con continuità convinta: Pjanic, Bentancur e Rabiot, quest’ultimo capace di scalare le posizioni, scalzare Matuidi e tutti gli altri, compreso Ramsey, e proporsi con autorevolezza per il finale di stagione. Nella mente dell’allenatore, sono queste le pedine sulla scacchiera. Dovrà modificarla un poco in difesa, però, visto che dopodomani a San Siro contro il Milan mancherà oltre a Dybala anche De Ligt, diffidato e ammonito. Ma sono quasi sbavature, ormai, sono parti di un disegno che si profila ormai nitido, esatto nelle sue linee.

Anche il famoso limite del gioco, o della spettacolarità del medesimo, cioè l’appunto che per mesi è stato mosso a Maurizio Sarri (ottimi risultati, a parte le due finali perdute, ma poco divertimento), in queste quattro partite post-epidemia sembra scomparso. Dopo semifinale e finale di Coppa Italia, giocate a ritmo blando e con pochissimi tiri in porta, la Juve è diventata d’improvviso anche bella, veloce, pungente. Spesso risolvono i giocatori, però anche il gioco si vede svilupparsi come prima solo di rado. La migliore partita in campionato della Juventus era stata la vittoria contro l’Inter, prima del lockdown. Ricominciando la giostra, i bianconeri hanno dato l’impressione di non esserne mai scesi. Emblematico, al riguardo, Dybala: magnifico gol all’Inter, fermi tutti, quarantena, poi altre reti in successione, quasi tutte molto belle, cinque in altrettante partite. Eppure l’argentino è stato colpito in modo deciso dal Covid, è rimasto positivo per una quarantina di giorni e non certo asintomatico, almeno all’inizio. Se da lui può arrivare anche una risposta alla scienza sulle possibili conseguenze di questa malattia, ancora in parte misteriosa, la risposta è no: non si vedono segni negativi né scorie, anzi Dybala corre, gioca e segna più e meglio di prima. Idem la Juventus, felice e vincente attorno a lui.