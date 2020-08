Che fine ha fatto Mirella Stella, la sosia ufficiale trans di Rihanna presentata al compleanno di Bambola Star del 2011 dall’allora Miss Trans Sud America in carica? Ora la ragazza è diventata una bellissima donna e sfoggia dei ricci neri e degli occhi verdissimi. Più che la sosia di Rihanna potrebbe ambire a fare la controfigura di Ana Laura Ribas, ma sempre una grandje djiva è rimasta, anche con circa 10 primavere in più.

In questo decennio Mirella Stella ha abbandonato il mondo dell’intrattenimento e non zampetta più sui palchi dei compleanni di Bambola Star, ma lavora come interprete e traduttrice in quel di Venezia, dove abita.

“Questa serata farà Rihanna?”; “Me lo chiedono tutti. Farò Rihanna, finalmente a Viareggio“. Con questo veloce scambio di battute Mirella Stella è diventata l’idolo che tutti vorremmo come BFF durante le nostre serate poco sobrie.

Mirella Stella circa 10 anni dopo il famoso compleanno di Bambola Star, ecco com’è cambiata: