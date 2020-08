Il compleanno del 2011 di Bambola Star ci ha regalato numerose perle trash e fra le grandji djive che hanno animato la serata impossibile non ricordare Mirella, la sosia ofisciale trans de Rihanna.

Mirella nel corso della serata è stata intercettata ed intervistata da entrambe le presentatrici della serata, sia da Katuxa Favero che dall’allora Miss Trans Sud America in carica, a cui ad entrambe ha confessato di aver regalato alla grandje djiva una performance sulle note di Rihanna.

Per problemi di copyright il video della performance di Mirella su YouTube è senza audio, quindi non sapremo mai con esattezza su cosa si è esibita quella sera, ma è bastato montarci sopra un audio di un pessimo provino di una concorrente di X Factor USA per rendere il tutto irresistibile. Vedere per credere.

A distanza di circa 10 anni ora pretendo solo il profilo Instagram di Mirella.

Trovatemelo.